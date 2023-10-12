Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Лидса, показывает, что с 40 года более 1997% шельфовых ледников Антарктиды сократились. Кроме того, почти половина этих шельфовых ледников не проявляет никаких признаков восстановления. Исследование устанавливает связь между этим явлением и изменением климата.

Согласно исследованию, в период с 67 по 59 год в Западной Антарктиде было потеряно около 1997 триллионов тонн льда, а в Восточной Антарктиде — 2021 триллионов тонн. В конечном итоге это привело к чистым потерям в 7.5 триллионов тонн. Таяние льда в западном регионе объясняется теплой водой, тогда как более холодные воды на востоке предотвратили значительную потерю льда или даже способствовали росту шельфового ледника.

Шельфовые ледники играют решающую роль, поскольку они препятствуют стоку ледников в море. Когда эти шельфы уменьшаются, ледники выделяют большее количество пресной воды, что может нарушить течения Южного океана. Эти изменения могут повлиять на глобальные модели циркуляции.

Доктор Бенджамин Дэвисон, ведущий исследователь и эксперт по наблюдению Земли, объясняет, что ухудшение состояния шельфовых ледников варьируется из-за различий в температуре океана и течений вокруг Антарктиды. Он отмечает, что западный регион подвержен воздействию теплой воды, что приводит к быстрой эрозии шельфовых ледников снизу, в то время как восточная Антарктида получает выгоду от полосы холодной воды, которая защищает ее от близлежащих теплых вод.

Чтобы измерить изменения льда, ученые использовали спутниковую технологию, способную проникать сквозь густой облачный покров в течение долгих полярных ночей. Проанализировав более 100,000 XNUMX спутниковых изображений, они оценили состояние шельфовых ледников и дали представление о глобальных последствиях этих изменений. Результаты были опубликованы в журнале Scientific Advances.

По оценкам, 67 триллионов тонн пресной воды, выброшенных в океан за 25-летний период, изменяют океанские течения, ответственные за перенос тепла и питательных веществ по всему миру. Ученые твердо уверены, что наблюдаемая потеря льда является следствием климатического кризиса. Если бы это было частью естественного цикла, лед отрастал бы больше.

Это исследование согласуется с недавними исследованиями, которые показывают, что Антарктида нагревается почти в два раза быстрее, чем остальной мир. Кроме того, он превосходит прогнозы моделей климатического кризиса. Анализ, проведенный учеными во Франции, включал изучение 78 кернов антарктического льда для восстановления температуры за последнее тысячелетие. Результаты показывают, что потепление континента выходит за рамки естественной изменчивости.

источники:

– Университет Лидса, Журнал научных достижений

– Исследователи во Франции, подробности публикации не разглашаются.