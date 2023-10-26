Исследование скрытого мира под ледяным щитом Антарктиды

Ученые приступили к необычной работе, чтобы раскрыть древние тайны, скрытые под массивным ледниковым покровом Антарктиды. Благодаря спутниковым наблюдениям и радару, проникающему сквозь лед, они получили ценную информацию о скрытом мире, существовавшем миллионы лет назад.

На обширных просторах региона Земли Уилкса в Восточной Антарктиде было сделано замечательное открытие. Были обнаружены обширные хребты и долины, образованные древними реками, позволяющие заглянуть в доледниковый ландшафт. Эта замечательная местность, занимающая площадь, сравнимую с Бельгией или штатом Мэриленд, возникла по меньшей мере 14 миллионов лет назад, до замерзания Антарктиды 34 миллиона лет назад.

Доктор Стюарт Джеймисон, профессор гляциологии Даремского университета и один из руководителей исследования, описывает это открытие как «снимок прошлого». Особенности ландшафта предполагают гораздо более теплый климат в древние времена, потенциально напоминающий такие регионы, как современная Патагония.

Хотя летопись окаменелостей, найденная рядом с местом исследования, свидетельствует о наличии пыльцы древних пальм, конкретная информация о разнообразных диких животных, когда-то населявших эту среду, все еще ограничена.

Под огромным льдом толщиной от 2.2 до 3 км лежит загадочный массив суши, который остается менее изученным, чем поверхность Марса. Исследователи предполагают, что бурение льда для извлечения образцов керна отложений может открыть дверь к обнаружению остатков древней флоры и фауны, что даст дальнейшее понимание эволюции Антарктики.

В этом новаторском исследовании использовались самые современные спутниковые наблюдения и данные проникающего через лед радара, собранные в ходе облетов, и был обнаружен характерный погребенный ландшафт, который отличается от предыдущих находок под ледяной поверхностью Антарктиды. За миллионы лет этот ландшафт претерпел трансформацию, вызванную различными геологическими процессами, включая течение рек, тектоническую активность и оледенение.

История Антарктиды переплетается с распадом суперконтинента Гондвана, который включал в себя современные континенты, такие как Африка, Австралия, Южная Америка и Индийский субконтинент. В результате тектоники плит Антарктида постепенно отделилась от этих массивов суши, становясь изолированной, что привело к ее уникальным геологическим особенностям.

Во время более теплой фазы в прошлом Антарктиды реки текли по недавно обнаженному ландшафту, в конечном итоге достигая континентальной береговой линии, образовавшейся в результате раздвигания других массивов суши. По мере снижения температуры на холмах возле рек образовывались небольшие ледники, способствуя углублению долин в результате ледниковой эрозии.

Доктор Джеймисон объясняет, что по мере расширения ледникового льда, создавая холодную среду между льдом и ландшафтом, эта древняя местность сохранилась. На протяжении удивительных 34 миллионов лет ландшафт оставался застывшим во времени, открывая проблески давно ушедшей эпохи.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Как ученые обнаружили древний ландшафт подо льдом Антарктиды?

Ответ: Ученые использовали спутниковые наблюдения и ледопроникающий радар, чтобы раскрыть скрытый ландшафт.

Вопрос: Сколько лет открытому доледниковому ландшафту?

Ответ: Ландшафт возник не менее 14 миллионов лет назад.

Вопрос: Какие данные свидетельствуют о более теплом климате в древние времена?

Ответ: Пыльца древней пальмы, найденная рядом с местом исследования, указывает на то, что климат похож на климат современной Патагонии.

Вопрос: Есть ли конкретная информация о древней дикой природе региона?

Ответ: Летописи окаменелостей недостаточно, чтобы определить точный вид, когда-то населявший эту территорию.

Вопрос: Насколько толстый лед покрывает ландшафт?

Ответ: По оценкам, толщина льда составляет от 2.2 до 3 км.

Вопрос: Что могут рассказать образцы керна осадочных пород о древней флоре и фауне?

Ответ: Бурение льда для получения образцов отложений может предоставить доказательства существования древней растительной и животной жизни.

Вопрос: Как ландшафт менялся с течением времени?

Ответ: Ландшафт развивался под влиянием рек, тектоники и оледенения.

Вопрос: Какова была связь Антарктиды с суперконтинентом Гондвана?

Ответ: Антарктида когда-то была частью суперконтинента Гондвана, который также включал в себя территории, которые сейчас являются Африкой, Австралией, Южной Америкой, Индийским субконтинентом и Аравийским полуостровом.

Вопрос: Как долго сохраняется ландшафт?

Ответ: Ландшафт, вероятно, сохранялся на протяжении ошеломляющих 34 миллионов лет.