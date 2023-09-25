Морской лед в Антарктике достиг рекордно низкого уровня, что вызывает обеспокоенность по поводу воздействия изменения климата

По данным Национального центра данных по снегу и льду США (NSIDC), зимой площадь морского льда вокруг Антарктиды достигла рекордно низкого уровня. Это событие вызвало обеспокоенность среди ученых по поводу ускоряющихся последствий изменения климата в южном полярном регионе. Уменьшение площади морского льда может иметь ужасные последствия для таких животных, как пингвины, которым лед нужен для размножения и выращивания детенышей. Кроме того, уменьшение количества солнечного света, отражаемого белым льдом обратно в космос, способствует глобальному потеплению.

10 сентября площадь морского льда в Антарктике достигла своего пика и составила 16.96 миллиона квадратных километров, что стало самым низким зимним максимумом с момента начала спутниковых наблюдений в 1979 году. Это представляет собой уменьшение примерно на 1 миллион квадратных километров по сравнению с предыдущим зимним рекордом, установленным в 1986 году. Старший NSIDC ученый Уолт Мейер назвал этот год «чрезвычайно рекордным».

В то время как Арктика уже испытала значительное воздействие изменения климата, поскольку за последнее десятилетие морской лед быстро разрушался, последствия для морского льда Антарктики были менее определенными. Однако недавний сдвиг в сторону рекордно низких условий в регионе вызвал обеспокоенность среди ученых по поводу того, что изменение климата может наконец проявиться в Антарктиде.

Исследование, опубликованное в журнале Communications Earth and Environment ранее в этом месяце, показало, что потепление температуры океана, вызванное в основном антропогенными выбросами парниковых газов, способствует снижению уровня морского льда с 2016 года. Этот вывод согласуется с необходимостью сокращения выбросов парниковых газов. выбросы газа для защиты хрупких экосистем и замерзших регионов мира.

Чтобы полностью понять последствия рекордно низкого уровня морского льда в Антарктиде, необходимы дальнейший анализ и исследования, но жизненно важно принять меры для смягчения изменения климата и уменьшения негативного воздействия на планету.

источники:

- Reuters