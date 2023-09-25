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Наука

Влияние изменения климата на морской лед Антарктики достигло рекордного уровня

ByВики Ставропулу

сентябрь 25, 2023
Влияние изменения климата на морской лед Антарктики достигло рекордного уровня

Национальный центр данных по снегу и льду США (NSIDC) недавно объявил, что этой зимой морской лед вокруг Антарктиды достиг рекордно низкого уровня, что вызвало обеспокоенность у ученых по поводу растущего влияния изменения климата на южном полюсе. Этот сдвиг может серьезно повлиять на таких животных, как пингвины, которые используют морской лед для размножения и выращивания детенышей. Кроме того, он способствует глобальному потеплению, уменьшая количество солнечного света, отражаемого белым льдом обратно в космос.

По данным NSIDC, площадь морского льда в Антарктике достигла пика в этом году 10 сентября и составила 16.96 миллиона квадратных километров, что является самым низким зимним максимумом с момента начала спутниковых наблюдений в 1979 году. Это примерно на 1 миллион квадратных километров меньше предыдущего рекорда, установленного в 1986 году. ученый Уолт Мейер заявил, что это не просто рекордный год, а экстремальный.

Смена времен года в Южном полушарии играет роль в выборе времени образования и таяния морского льда. Как правило, морской лед достигает максимальной площади примерно в сентябре к концу зимы и достигает самой низкой точки в феврале или марте, когда лето подходит к концу.

В дополнение к рекордно низкому зимнему минимуму, протяженность морского льда в Антарктике летом также достигла рекордно низкого уровня в феврале, превысив предыдущий показатель, установленный в 2022 году.

Хотя Арктика испытала значительное воздействие изменения климата, последствия для морского льда в антарктическом регионе менее очевидны. Однако недавний сдвиг в сторону рекордно низких показателей вызвал обеспокоенность среди ученых тем, что изменение климата может, наконец, проявиться в морском льду Антарктики.

Хотя еще слишком рано делать окончательные выводы, исследование, опубликованное в журнале Communications Earth and Environment, предполагает, что изменение климата, особенно потепление температуры океана, вызванное антропогенными выбросами парниковых газов, может способствовать снижению уровня морского льда, наблюдаемому с тех пор. 2016. В исследовании подчеркивается острая необходимость сокращения выбросов парниковых газов для защиты этих критически важных замороженных территорий.

В целом, рекордно низкий уровень морского льда в Антарктиде служит ярким напоминанием о влиянии изменения климата на хрупкие экосистемы нашей планеты. Усилия по снижению выбросов парниковых газов имеют решающее значение для защиты этих уязвимых регионов и видов, которые от них зависят.

источники:
– Национальный центр данных по снегу и льду США (NSIDC)
- Reuters

By Вики Ставропулу

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