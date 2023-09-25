Влияние изменения климата на морской лед Антарктики достигло рекордного уровня

Национальный центр данных по снегу и льду США (NSIDC) недавно объявил, что этой зимой морской лед вокруг Антарктиды достиг рекордно низкого уровня, что вызвало обеспокоенность у ученых по поводу растущего влияния изменения климата на южном полюсе. Этот сдвиг может серьезно повлиять на таких животных, как пингвины, которые используют морской лед для размножения и выращивания детенышей. Кроме того, он способствует глобальному потеплению, уменьшая количество солнечного света, отражаемого белым льдом обратно в космос.

По данным NSIDC, площадь морского льда в Антарктике достигла пика в этом году 10 сентября и составила 16.96 миллиона квадратных километров, что является самым низким зимним максимумом с момента начала спутниковых наблюдений в 1979 году. Это примерно на 1 миллион квадратных километров меньше предыдущего рекорда, установленного в 1986 году. ученый Уолт Мейер заявил, что это не просто рекордный год, а экстремальный.

Смена времен года в Южном полушарии играет роль в выборе времени образования и таяния морского льда. Как правило, морской лед достигает максимальной площади примерно в сентябре к концу зимы и достигает самой низкой точки в феврале или марте, когда лето подходит к концу.

В дополнение к рекордно низкому зимнему минимуму, протяженность морского льда в Антарктике летом также достигла рекордно низкого уровня в феврале, превысив предыдущий показатель, установленный в 2022 году.

Хотя Арктика испытала значительное воздействие изменения климата, последствия для морского льда в антарктическом регионе менее очевидны. Однако недавний сдвиг в сторону рекордно низких показателей вызвал обеспокоенность среди ученых тем, что изменение климата может, наконец, проявиться в морском льду Антарктики.

Хотя еще слишком рано делать окончательные выводы, исследование, опубликованное в журнале Communications Earth and Environment, предполагает, что изменение климата, особенно потепление температуры океана, вызванное антропогенными выбросами парниковых газов, может способствовать снижению уровня морского льда, наблюдаемому с тех пор. 2016. В исследовании подчеркивается острая необходимость сокращения выбросов парниковых газов для защиты этих критически важных замороженных территорий.

В целом, рекордно низкий уровень морского льда в Антарктиде служит ярким напоминанием о влиянии изменения климата на хрупкие экосистемы нашей планеты. Усилия по снижению выбросов парниковых газов имеют решающее значение для защиты этих уязвимых регионов и видов, которые от них зависят.

источники:

– Национальный центр данных по снегу и льду США (NSIDC)

- Reuters