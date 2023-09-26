Морской лед в Антарктике достиг рекордного минимума, что ставит под угрозу дикую природу и ускоряет глобальное потепление

Согласно отчету Национального центра данных по снегу и льду США (NSIDC), этой зимой площадь морского льда вокруг Антарктиды достигла рекордно низкого уровня. Это создает угрозу размножению и выращиванию таких животных, как пингвины, которые зависят от морского льда, а также способствует глобальному потеплению за счет уменьшения количества солнечного света, отражающегося обратно в космос от белого льда. Площадь морского льда Антарктики достигла зимнего максимума 10 сентября и составила 16.96 миллиона квадратных километров. Это самый низкий зимний максимум с момента начала спутниковых наблюдений в 1979 году и примерно на 1 миллион квадратных километров меньше предыдущего рекорда, установленного в 1986 году.

Ученые из NSIDC назвали этот год «крайне рекордным годом». Эти цифры являются предварительными, полный анализ ожидается в следующем месяце. Важно отметить, что протяженность морского льда в Антарктике летом также достигла рекордно низкого уровня в феврале, преодолев предыдущую отметку, установленную в 2022 году.

Влияние изменения климата на Арктический регион хорошо задокументировано: морской лед быстро истощается. Однако влияние на морской лед Антарктики до сих пор остается неопределенным. Предыдущие исследования показали, что потепление температуры океана, вызванное в первую очередь антропогенными выбросами парниковых газов, способствует снижению уровня морского льда с 2016 года.

Исследователи, такие как Ариан Пурич из австралийского университета Монаша, подчеркивают острую необходимость решения проблемы выбросов парниковых газов для защиты этих жизненно важных замороженных территорий. Последствия сокращения морского льда выходят за рамки безопасности и выживания таких видов, как пингвины. Уменьшение отражения солнечного света, вызванное меньшим количеством белого льда, может ускорить глобальное потепление.

В целом, эти рекордно низкие уровни морского льда в Антарктиде служат четким показателем последствий изменения климата в полярных регионах. Крайне важно, чтобы страны всего мира немедленно приняли меры по сокращению выбросов парниковых газов и защите этих уязвимых экосистем.

источники: Национальный центр данных по снегу и льду США (NSIDC) – Report

Ариан Пурич из Университета Монаша – Исследователь