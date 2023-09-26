Уровень морского льда в Антарктике достиг рекордно низкого уровня, что сигнализирует о влиянии изменения климата

По данным Национального центра данных по снегу и льду США (NSIDC), этой зимой уровень морского льда вокруг Антарктиды достиг рекордно низкого уровня. Эта тревожная тенденция вызывает обеспокоенность среди ученых по поводу растущего воздействия изменения климата на южном полюсе.

Сокращение количества морского льда может иметь разрушительные последствия для дикой природы региона, особенно для пингвинов, которые используют лед для размножения и выращивания детенышей. Кроме того, сокращение количества морского льда приводит к усилению глобального потепления, поскольку белый лед отражает меньше солнечного света обратно в космос.

10 сентября протяженность морского льда Антарктики достигла зимнего максимума, составив всего 16.96 миллиона квадратных километров (6.55 миллиона квадратных миль). Это самый низкий зимний максимум с момента начала спутниковых наблюдений в 1979 году и примерно на 1 миллион квадратных километров меньше предыдущего рекорда, установленного в 1986 году.

Старший научный сотрудник NSIDC Уолт Мейер назвал этот год «крайне рекордным». Однако важно отметить, что эти цифры являются предварительными, а всеобъемлющий анализ, как ожидается, будет опубликован в следующем месяце.

В южном полушарии времена года меняются местами: морской лед достигает своего пика в сентябре ближе к концу зимы, а затем тает до самой низкой точки в феврале или марте по мере приближения лета. Примечательно, что протяженность морского льда в Антарктике летом также достигла рекордно низкого уровня в феврале, побив предыдущий рекорд, установленный в 2022 году.

Изменение климата уже оказало существенное влияние на арктический регион, где морской лед быстро уменьшился из-за потепления. Однако до недавнего времени влияние потепления на морской лед вблизи южного полюса было менее очевидным. Хотя площадь морского льда в Антарктиде увеличилась в период с 2007 по 2016 год, сдвиг в сторону рекордно низкого уровня в последние годы вызывает обеспокоенность у ученых.

Недавнее научное исследование, опубликованное в журнале Communications Earth and Environment, предполагает, что изменение климата вносит значительный вклад в снижение уровня морского льда, наблюдаемое с 2016 года. отклонить.

Для защиты уязвимых замерзших регионов мира, включая Антарктиду, сокращение выбросов парниковых газов имеет решающее значение. Ариан Пурич, исследователь морского льда из австралийского университета Монаша и соавтор исследования, подчеркивает необходимость принятия мер по смягчению последствий изменения климата.

источники:

– Национальный центр данных по снегу и льду США (NSIDC)

– Исследование опубликовано в журнале Communications Earth and Environment.