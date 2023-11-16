Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change, представило тревожные доказательства быстрого повышения уровня мирового океана, вызванного таянием ледникового покрова Западной Антарктики. Исследование, озаглавленное «Неизбежное увеличение таяния шельфовых ледников Западной Антарктики в XXI веке», предполагает, что ледниковый щит, возможно, уже достиг точки невозврата, и ускоренное таяние становится неизбежным даже при более оптимистичных сценариях потепления. .

Ведущий исследователь Кейтлин Нотен из Британской антарктической службы подчеркнула серьезность ситуации. Она прогнозирует, что вызванное этим повышение уровня моря заставит прибрежные общины либо построить обширные оборонительные системы, либо столкнуться с проблемой заброшенности.

До сих пор ученые спорили о том, будет ли таяние Антарктики происходить постепенно или же наступит внезапный «переломный момент», который ускорит этот процесс. Это исследование показывает, что последнее, вероятно, более точно. Таяние шельфовых ледников, окружающих Антарктиду, играет решающую роль в поддержании стабильности огромных ледяных щитов, покрывающих континент. Таяние этих шельфов открывает шлюзы для быстрой потери льда, поскольку ледяные покровы обрушиваются в сравнительно более теплые океанские воды.

Последствия полного таяния ледникового щита Западной Антарктики, как предполагают исследования, приведут к ошеломляющему пятиметровому повышению уровня мирового океана. Это исследование — лишь одно из серии недавних открытий, подчеркивающих ужасное состояние льдов Антарктиды. Ранее в этом году площадь морского льда вокруг континента достигла рекордно низкого уровня: с 7.5 года его чистые потери составили 1997 триллионов тонн.

Однако не только ледниковый покров Западной Антарктики сталкивается с этими ужасными обстоятельствами. Ледниковый покров Гренландии также считается невосполнимой потерей, поскольку, согласно прогнозам, он приведет к повышению уровня мирового океана еще на семь метров. В общей сложности с 28 по 1997 год в мире потеряно 2017 триллионов тонн льда.

Этот надвигающийся кризис представляет собой серьезную угрозу для миллионов людей, живущих на территориях менее двух метров над уровнем моря. По оценкам исследования 2019 года, опубликованного в журнале Nature Communications, к середине столетия до 340 миллионов человек могут оказаться уязвимыми перед ежегодными наводнениями из-за нестабильности Антарктики. К 2100 году это число может вырасти до ошеломляющих 630 миллионов.

Результаты исследования подчеркивают далеко идущие последствия изменения климата, вызванные капиталистическими интересами. Перемещение сотен миллионов людей в ближайшие десятилетия подчеркивает неспособность правящего класса обеспечить тем, кто пострадал, будущее над водой. Как известно Карл Маркс заявил, что капиталистический правящий класс «непригоден для правления», поскольку он не способен обеспечить благополучие тех, кто находится под его властью. В сегодняшнем контексте эта неудача проявляется в неспособности защитить прибрежные поселения от затопления, вызванного таянием ледниковых щитов.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Какова основная цель исследования, упомянутого в статье?

Ответ: Исследование сосредоточено на быстром таянии ледникового щита Западной Антарктики и его вкладе в повышение уровня мирового океана.

Вопрос: Как таяние шельфовых ледников влияет на скорость таяния льда в Антарктиде?

Ответ: Когда шельфовые ледники тают, это ускоряет таяние ледяных щитов, поскольку они разрушаются в более теплые воды океана.

Вопрос: Каковы прогнозируемые последствия полного таяния ледникового щита Западной Антарктики?

Ответ: Исследование предполагает, что если бы ледяной покров Западной Антарктики полностью растаял, это привело бы к пятиметровому повышению уровня мирового океана.

Вопрос: Какому еще ледниковому покрову также нанесен непоправимый ущерб?

Ответ: Считается, что ледниковый щит Гренландии уже невозможно спасти, и прогнозы показывают, что он может повысить глобальный уровень моря еще на семь метров.

Вопрос: Сколько людей в настоящее время проживает в районах, уязвимых к повышению уровня моря?

Ответ: В настоящее время более 267 миллионов человек проживают на территориях менее двух метров над нынешним уровнем моря, что подвергает их риску.

Вопрос: Что сказал Карл Маркс о способности правящего класса обеспечить благополучие тех, кто находится под его властью?

Ответ: Маркс заявил, что правящий класс «непригоден для правления», поскольку он не может обеспечить трудящимся достойные средства к существованию. В сегодняшнем контексте эта неудача отражается в их неспособности обеспечить будущее над водой для миллионов людей, которые сталкиваются с перемещением из-за таяния ледниковых щитов.