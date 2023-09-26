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Наука

Антарктида устанавливает новый рекорд по наименьшему количеству морского льда

ByРоберт Эндрю

сентябрь 26, 2023
Антарктида устанавливает новый рекорд по наименьшему количеству морского льда

Антарктида недавно достигла нового рубежа в достижении самого низкого годового максимального количества морского льда, когда-либо зарегистрированного вокруг континента. Этот новый рекорд превосходит предыдущий минимум на ошеломляющий миллион квадратных километров. Уменьшение площади морского льда является повторяющейся тенденцией в Антарктиде, вызывая обеспокоенность у ученых по поводу потенциальных последствий изменения климата и повышения уровня моря во всем мире.

Обычно каждый сентябрь знаменует собой точку, когда морской лед Антарктиды достигает максимальной площади. В период с 1981 по 2010 год средняя максимальная площадь составляла около 18.71 миллиона квадратных километров. Однако предварительный анализ Национального центра данных по снегу и льду США (NSIDC) показывает, что максимальная площадь в этом году достигла только 16.96 сентября 10 миллиона квадратных километров и с тех пор снизилась.

Максимальная протяженность 2023 года упадет примерно на 1.75 миллиона квадратных километров ниже долгосрочного среднего показателя и примерно на 1 миллион квадратных километров ниже предыдущего рекордно низкого уровня, установленного в 1986 году. Доктор Уилл Хоббс, ученый по морскому льду из Университета Тасмании, отметил, что скорость Рост морского льда Антарктиды с апреля был чрезвычайно медленным. Он описал ситуацию как «нечто впечатляющее» по сравнению как со средними показателями, так и с предыдущими рекордами.

В то время как потеря морского льда в регионе моря Росса может быть связана с ветрами, толкающими лед к континенту, сопровождаемыми более теплым воздухом, причины потери льда в других частях Антарктиды остаются неясными. Морской лед на континенте испытывает годовой цикл, достигая наименьшего размера в феврале и самого высокого уровня в сентябре. Однако с 2016 года наблюдалась серия рекордных минимумов, бросающих вызов ранее стабильному состоянию.

Ученые находятся в процессе расшифровки факторов, способствующих такому рекордному минимуму. Считается, что потенциальными виновниками являются естественная изменчивость и глобальное потепление. Хотя доктор Хоббс считает, что «научный барьер» еще не преодолен, чтобы с уверенностью утверждать, что рекорды вызваны исключительно глобальным потеплением, исчезновение морского льда согласуется с прогнозами изменения климата.

NSIDC предполагает, что сокращение количества морского льда с 2016 года, вероятно, связано с потеплением верхнего слоя океана. Возникают опасения, что это снижение может инициировать долгосрочную тенденцию, поскольку океаны нагреваются во всем мире, а смешивание теплых вод в полярном слое Южного океана может продолжаться.

Последствия сокращения морского льда имеют далеко идущие последствия. Морской лед действует как барьер, который защищает наземный лед от попадания в океан, что потенциально может вызвать существенное повышение уровня моря. Кроме того, морской лед помогает отражать солнечную энергию обратно в космос. Чем меньше морского льда, тем больше океан поглощает солнечную энергию, что приводит к дальнейшему потеплению Южного океана и потере льда.

Доктор Ариан Пурич, ученый-климатолог, специализирующийся на Антарктиде и Южном океане в Университете Монаша, подчеркивает значимость этого снижения и его влияние на планету. Она подчеркивает, что низкий уровень морского льда может означать будущее, с которым мы сталкиваемся, и оно происходит прямо сейчас. Обеспокоенность, выраженная учеными по поводу этого беспрецедентного сокращения морского льда, требует повышенного внимания и принятия срочных мер по устранению коренных причин.

Определения:
– Морской лед: замороженная морская вода, образующаяся в полярных регионах.
– Глобальное потепление: повышение средней глобальной температуры из-за выбросов парниковых газов, главным образом вызванных деятельностью человека.
– Прогнозы изменения климата: предсказания или прогнозы будущих климатических условий, основанные на научных моделях и анализе данных.

источники:
– Национальный центр данных по снегу и льду США (NSIDC)
– Университет Тасмании
– Университет Монаша

By Роберт Эндрю

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