Морской лед Антарктики достиг рекордно низкой максимальной площади

Согласно новому анализу Национального центра данных по снегу и льду США (NSIDC), покров морского льда в Антарктике достиг самой низкой максимальной площади с начала регистрации в 1979 году. Измерение, проведенное 10 сентября, достигло максимального покрытия в 16.96 миллиона квадратных метров. километров, примерно на 13 дней раньше медианной даты 1981-2010 годов.

Этот новый размер более чем на один миллион квадратных километров ниже предыдущего рекордно низкого уровня, установленного в 1986 году, и на 1.75 миллиона квадратных километров ниже среднего максимального размера за 1981-2010 годы. NSIDC полагает, что этот рекордно низкий уровень может стать началом долгосрочной тенденции к сокращению морского льда в Антарктике.

Вызывает обеспокоенность то, что по мере того, как океаны нагреваются во всем мире, теплая вода может продолжать смешиваться в полярном слое Южного океана, что еще больше будет способствовать таянию морского льда. Ученые-климатологи, специализирующиеся на морском льду, такие как Сесилия Битц из Вашингтонского университета, предполагают, что беспрецедентное изменение климата, свидетелями которого мы являемся, не может быть объяснено естественной изменчивостью.

Это недавнее открытие NSIDC дополняет серию тревожных обновлений о состоянии льдов Антарктиды. В исследовании, опубликованном в сентябре 2022 года, исследователи предупредили, что превышение глобального потепления на 1.5°C может спровоцировать многочисленные переломные моменты климата, включая коллапс ледникового щита Западной Антарктики. Всемирная метеорологическая организация также сообщила, что за последние 3 лет температура в Антарктиде выросла почти на 50°C, что привело к ускоренному отступлению ледников.

Таяние антарктических ледяных щитов уже привело к повышению уровня моря на 4 мм в период с 1992 по 2011 год. Поскольку таяние продолжается, оно может привести к повышению уровня моря на один метр к концу столетия. Помимо повышения уровня моря, таяние морского льда в Антарктиде влияет на биоразнообразие: такие виды, как императорские пингвины, сталкиваются с риском исчезновения из-за потери мест их размножения.

Учитывая эти тревожные тенденции, ученые подчеркивают острую необходимость глобальных действий по смягчению последствий изменения климата и защите хрупких экосистем Антарктиды.