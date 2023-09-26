Морской лед в Антарктике достиг рекордно низкого уровня, необходимы срочные действия

В Антарктике был установлен новый рекорд: количество морского льда, окружающего континент, достигло рекордно низкого уровня. Площадь отсутствующего морского льда примерно в семь раз превышает площадь Великобритании. Обычно морской лед расширяется зимой в южном полушарии и к сентябрю достигает своего пика в почти 19 миллионов квадратных километров, а затем снова начинает таять. Однако в этом году площадь морского льда достигла лишь 16.96 млн кв. км.

Ученые из Национального центра данных по снегу и льду в США подтвердили, что этот зимний максимум является новым минимумом, превысив предыдущий рекорд, установленный в 1986 году, более чем на 1 миллион квадратных километров.

Сокращение морского льда в Антарктике вызывает тревогу и вызывает обеспокоенность среди исследователей. Доктор Джереми Уилкинсон, физик морского льда, участвовавший в исследовании, выразил свое потрясение, заявив: «Поразительно видеть себя физиком морского льда. Это просто еще один пример того, как планета действительно кричит «Помогите!»

Этот рекордно низкий уровень служит напоминанием о срочной необходимости действий по борьбе с изменением климата. Уменьшение количества морского льда не только влияет на хрупкий баланс антарктической экосистемы, но также способствует повышению уровня моря, что приводит к потенциальному затоплению прибрежных районов и ставит под угрозу многочисленные сообщества по всему миру.

Крайне важно, чтобы ученые, политики и отдельные люди объединились для устранения коренных причин изменения климата. Сокращение выбросов парниковых газов, продвижение устойчивых методов и инвестиции в возобновляемые источники энергии являются одними из ключевых мер, которые необходимо реализовать.

Утрата морского льда в Антарктике подчеркивает важность глобального сотрудничества и немедленных действий по смягчению последствий изменения климата. Если мы хотим сохранить будущее нашей планеты для будущих поколений, настало время действовать.

источники:

Национальный центр данных по снегу и льду

Определения:

Морской лед: замороженная морская вода, которая образуется, расширяется и сжимается в океане.

Изменение климата: долгосрочные изменения температуры и погодных условий, вызванные деятельностью человека, особенно сжиганием ископаемого топлива.

Выбросы парниковых газов: Выбросы газов, таких как углекислый газ и метан, в атмосферу, удерживающие тепло и способствующие глобальному потеплению.

Устойчивые практики: действия, которые минимизируют негативное воздействие на окружающую среду и способствуют долгосрочному сохранению природных ресурсов.

Возобновляемая энергия: энергия, полученная из источников, которые восполняются естественным путем, таких как солнечный свет, ветер и вода.