Морской лед в Антарктике достиг рекордно низкого уровня, что указывает на ухудшение изменения климата

Предварительный анализ спутниковых данных США показывает, что площадь морского льда, окружающего Антарктиду, в зимние месяцы достигла рекордно низкой площади. Ученые обеспокоены тем, что эта тенденция является признаком усугубления изменения климата на южном полюсе.

По данным НАСА и Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC), максимальный размер морского льда в Антарктике достиг лишь 16.96 миллиона квадратных километров (6.55 миллиона квадратных миль) только к 10 сентября, что сделало его самым низким максимумом морского льда в зарегистрированной истории. с 1979 по 2023 год. В какой-то момент в этом году площадь морского льда сократилась до 1.03 миллиона квадратных километров, что меньше предыдущего рекордно низкого уровня и примерно равно размеру Техаса и Калифорнии вместе взятых.

Напротив, в Арктическом регионе за последнее десятилетие произошло быстрое разрушение морского льда из-за изменения климата. Пока неизвестно, как потепление влияет на морской лед возле Южного полюса. Однако недавнее беспрецедентное уменьшение площади морского льда вокруг Антарктиды вызывает у ученых обеспокоенность тем, что изменение климата наконец-то оставляет свой след в этом регионе.

NSIDC отмечает, что с августа 2016 года наблюдается резкое снижение тренда площади морского льда в Антарктике. Хотя точная причина этого сдвига до сих пор обсуждается среди ученых, сейчас считается, что он связан с потеплением в самом верхнем слое океана. Существуют опасения, что это сокращение может ознаменовать начало долгосрочной тенденции изменения морского льда в Антарктике, поскольку глобальные океаны продолжают нагреваться.

Тем временем в Арктике, где лето заканчивается, площадь морского льда достигла минимума в 4.23 миллиона квадратных километров, что делает его шестым самым низким минимумом за 45 лет ведения учета. Ученые также наблюдали более низкий уровень льда в Северо-Западном проходе, морском пути, соединяющем Атлантический и Тихий океаны, что указывает на увеличение таяния льда в регионе.

Хотя эти выводы являются предварительными, полный анализ данных будет опубликован в начале октября. Крайне важно отслеживать и понимать изменения в площади морского льда, поскольку он играет важную роль в регулировании климата Земли и влияет на различные экосистемы.

источники:

– Национальный центр данных по снегу и льду (NSIDC)

- НАСА Земля