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Антарктические осьминоги используют специальные белки, чтобы пережить экстремально низкие температуры

ByРоберт Эндрю

Октябрь 6, 2023
Антарктические осьминоги используют специальные белки, чтобы пережить экстремально низкие температуры

Антарктические осьминоги, обитающие в одной из самых холодных сред в мире, уже давно озадачивают ученых своей способностью выживать в таких экстремальных условиях. Однако недавние исследования пролили свет на то, как эти интригующие существа способны адаптироваться и процветать в своей ледяной среде обитания.

Ученые из Морской биологической лаборатории Университета Пуэрто-Рико и Национального института неврологических расстройств и инсульта США недавно провели исследование, чтобы понять механизмы выживания антарктических осьминогов. Они обнаружили, что у этих осьминогов есть ферменты, «адаптированные к холоду», и они используют свои три сердца для перекачки особого типа голубой крови, которая снабжает их ткани кислородом даже в очень холодных условиях.

Ферменты играют решающую роль в различных биохимических реакциях в организме. У антарктических существ, таких как осьминоги, ферменты демонстрируют уникальную гибкость, которая позволяет им функционировать при более низких температурах. Например, ферменты осьминогов более умеренного климата значительно замедляются при сильном холоде, в то время как ферменты антарктических осьминогов способны работать эффективно.

Исследователи сосредоточились на изучении конкретного фермента, называемого натриево-калиевым насосом, который участвует в транспортировке ионов и энергии внутри клеток. Они сравнили этот фермент у антарктических осьминогов (пареледон) и у видов умеренного пояса, называемых двухпятнистыми осьминогами (Octopus bimaculatus). Антарктический насос работал лучше при низких температурах, и более тщательное исследование показало, что аминокислоты, входящие в состав этого фермента, немного отличаются от аминокислот осьминогов умеренного пояса.

Дальнейший анализ показал, что мутации в 12 местах антарктической аминокислотной последовательности обеспечивают устойчивость к холоду. Было обнаружено, что из этих мутаций три работают вместе, обеспечивая устойчивость насоса к холоду. Примечательно, что большинство этих мутаций были расположены на границе между насосом и клеточной мембраной, что позволяет предположить, что этот участок имеет решающее значение для способности фермента адаптироваться к сильному холоду.

Исследователи планируют провести дополнительные эксперименты, чтобы понять детали этих мутаций и то, как белковые насосы антарктических осьминогов позволяют клеткам функционировать при низких температурах. Это исследование может иметь более широкое значение для понимания адаптивности организмов в экстремальных условиях.

Название: Антарктические осьминоги адаптируются к экстремальному холоду с помощью специализированных белков

Источник: Морская биологическая лаборатория Университета Пуэрто-Рико и Национальный институт неврологических расстройств и инсульта США.

Примечание. URL-адреса исходных статей не указаны.

By Роберт Эндрю

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