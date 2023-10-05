Осьминоги Антарктиды адаптируются к экстремально холодным условиям

Осьминоги Антарктики продемонстрировали замечательные приспособления, которые позволяют им выживать в холодных и сложных условиях региона. Эти адаптации их нервной системы позволяют им жить в самых холодных водах Антарктиды, где многим другим животным пришлось бы бороться за выживание.

Понимание того, как дикая природа адаптируется к экстремальным условиям, имеет решающее значение для исследователей, чтобы защитить их от потенциальных угроз, создаваемых экстремальными погодными явлениями, вызванными изменением климата. Холодные воды Антарктиды могут быть особенно трудными для видов, не привыкших к экстремальным температурам.

В ледяной среде Антарктиды различные виды развили способность генерировать тепло внутри своих тел. Это позволяет таким животным, как белые медведи, пингвины и тюлени, выживать в водах Антарктики.

Осьминоги тоже сумели выдержать суровые температуры Антарктики. Ученые из Морской биологической лаборатории (МБЛ) изучили уникальные приспособления этих осьминогов. Они наблюдали молекулярные детерминанты, которые позволяют им процветать в этой экстремальной среде.

Понимая эти адаптации, исследователи могут получить ценную информацию о том, как животные выживают в более холодной среде. Один из ключевых выводов исследования связан с ферментом в нервной системе осьминога. Эта эволюция ферментов у эктотермных животных, то есть организмов, которые полагаются на внешние факторы окружающей среды для регуляции тепла, позволяет им противостоять экстремальным температурным воздействиям.

Исследователи также отметили, что осьминоги демонстрируют значительную термическую адаптацию, особенно в отношении их растворимых ферментов, которые адаптировались к низким температурам Антарктиды. Это исследование дает важные знания о способностях этих удивительных существ.

Еще одной замечательной адаптацией осьминогов является их мощная зрительная система, обнаруженная исследователями, опубликованная в журнале Current Biology. Несмотря на темную и сложную подводную среду, осьминоги обладают глазами, похожими на камеры, и способны реагировать на небольшие светлые и темные пятна. Это невероятное зрение помогает им ориентироваться, избегать хищников, маскироваться в окружающей среде и находить потенциальную добычу.

Адаптации, продемонстрированные осьминогами в Антарктиде, подчеркивают устойчивость и приспособляемость этих существ перед лицом сильного холода. Дальнейшие исследования этих адаптаций, несомненно, будут способствовать нашему пониманию того, как животные выживают в экстремальных условиях.

источники:

– Труды журнала Национальной академии наук.

– Журнал современной биологии