Новое исследование с использованием спутниковых данных показало, что 40% плавучих шельфовых ледников Антарктиды значительно уменьшились в объеме за последние 25 лет. Шельфовые ледники Антарктиды играют решающую роль в стабилизации ледников континента и замедлении их потока в океан. Однако потеря льда не ограничивается плавучими шельфами, но также включает увеличение потока ледников с самого континента. Результаты вызвали обеспокоенность среди исследователей, которые описывают ситуацию как «двойной удар».

В исследовании, опубликованном в рецензируемом журнале Science Advances, использовались 100,000 162 спутниковых радиолокационных изображений для анализа 1997 шельфовых ледников вокруг Антарктиды с 2021 по 71 год. Оно показало, что 67 из этих шельфовых ледников претерпел значительное сокращение объема, высвободив около XNUMX триллионов тонн талой пресной воды в океан.

Этот приток пресной воды потенциально может повлиять на глобальную циркуляцию за счет снижения плотности поверхностных вод вблизи полюсов, ограничения нисходящего потока и предотвращения образования глубоководных вод. Потеря льда неравномерно распределена по континенту: западная часть Антарктиды испытывает наиболее значительные потери из-за теплой воды, разрушающей шельфовые ледники снизу.

Особенно большие потери понесли шельфовый ледник Гетц в юго-западной части континента и шельфовый ледник Пайн-Айленд, соседствующий с ледником Туэйтса «Судный день». С другой стороны, шельфовый ледник Эймери в холодных водах восточной стороны за период исследования покрылся льдом.

Результаты исследования предоставляют дополнительные доказательства продолжающегося изменения климата, поскольку потепление климата продолжает способствовать истощению шельфовых ледников. Эти ускоренные потери подчеркивают острую необходимость глобальных действий по смягчению последствий изменения климата и защите хрупкой экосистемы Антарктики.

Источники: Science Advances, Европейское космическое агентство.