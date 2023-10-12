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Вопросы, окружающие предполагаемый прорыв физика Ранги Диаса

ByГабриэль Бота

Октябрь 12, 2023
Вопросы, окружающие предполагаемый прорыв физика Ранги Диаса

Физик Ранга Диас, получивший значительное признание благодаря своему предполагаемому открытию сверхпроводящего материала при комнатной температуре, оказался под пристальным вниманием, поскольку его третья исследовательская работа отозвана. Несмотря на то, что Диаса называют ученым-новатором, всплыли доказательства манипулирования данными и плагиата, а более ранние статьи Диаса уже были отозваны из престижных журналов.

Этот скандал является частью более широкой проблемы, связанной с сомнительными результатами, попадающими в ведущие научные журналы. Были утверждения, что исследователи чувствуют необходимость преувеличивать риски своей работы, чтобы их опубликовали в таких влиятельных журналах, как Nature. Давление с целью создания сенсационных и заслуживающих внимания статей может побудить ученых преувеличивать значимость или оригинальность своих открытий.

Хотя есть сомнения в достоверности исследований Диаса, существует также вероятность того, что его материалы действительно обладают заявленными им свойствами. Манипулированные данные не обязательно опровергают существование сверхпроводимости. Были случаи, когда ученые манипулировали данными, но в конечном итоге оказывались правы.

Сверхпроводники, открытые в начале 20 века, при охлаждении обладают способностью проводить электрические токи с нулевым сопротивлением. Задача заключалась в том, чтобы достичь этого явления при более высоких температурах для практического использования. Создание сверхпроводника при комнатной температуре уже давно является целью исследователей в этой области.

Если выводы Диаса действительно верны, то по поводу их практического применения все еще остаются вопросы. Вполне возможно, что даже сверхпроводник, работающий при комнатной температуре, потребует некоторой степени охлаждения для достижения достаточного тока для практического использования. Потенциальное использование будет зависеть от инноваций и творчества ученых-прикладников и инженеров.

Пристальное внимание к исследованию Диаса служит напоминанием о том, что экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств. Хотя его выводы, если они верны, могут быть значительными, они не обязательно изменят цивилизацию, как предполагают некоторые. Направление научных открытий, особенно в физике конденсированного состояния, непредсказуемо и часто зависит от дальнейших исследований и применения.

источники:
– Ф.Д. Флам, The New York Times.

By Габриэль Бота

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