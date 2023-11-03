Новый взгляд на формирование Луны и геологическую эволюцию Земли

Ученые долго обсуждали обстоятельства образования Луны, но преобладающая теория предполагает, что оно возникло в результате столкновения Земли и планеты размером примерно с Марс. Однако недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature, бросает вызов этой идее, предполагая, что остатки этого столкновения все еще можно найти в мантии Земли.

В исследовании, проведенном международной группой ученых, использовались передовые методы вычислительной гидродинамики для анализа аномалий вблизи ядра Земли. Считается, что эти аномалии являются свидетельством столкновения, произошедшего 4.5 миллиарда лет назад, которое породило Луну. Предыдущие исследования были сосредоточены в основном на диске обломков, образовавшемся до Луны, без учета воздействия удара на саму Землю.

Профессор Дэн Хунпин из Шанхайской астрономической обсерватории, который был пионером в использовании методов вычислительной гидродинамики, использованных в исследовании, объяснил, что традиционное представление о воздействии, образовавшем Луну, ведущем к «гомогенизации» состава Земли, может быть неточным. Вместо этого исследование предполагает, что столкновение привело к неоднородности мантии Земли, что послужило катализатором геологической эволюции планеты.

Считается, что Тейя, планета размером с Марс, столкнулась с изначальной формой Земли, Гайей, образовав обломки, которые в конечном итоге объединились и образовали Луну. Более ранние теории предполагали, что Луна преимущественно состояла из тейского материала, в то время как Земля сохранила остатки гайанского материала. Однако последующие исследования показали поразительное сходство в составе Земли и Луны.

Предыдущие исследования, проведенные профессором Дэн Хунпином, показали, что нижняя мантия Земли все еще сохраняет более высокий состав кремния, характерный для материала Гайи до удара. Последнее исследование основано на этих выводах и предлагает объяснение расслоения земной коры.

Доктор Цянь Юань из Калифорнийского технологического института предположил, что точный анализ различных образцов горных пород в сочетании с улучшенными моделями воздействия и эволюции позволяет ученым сделать выводы о материальном составе как Геи, так и Тейи, проливая свет на историю внутренней части Солнечной системы. целое.

Более того, это исследование дает ценную информацию о формировании и обитаемости экзопланет за пределами нашей Солнечной системы. Изучая геологическую эволюцию Земли в результате грандиозного столкновения, ученые могут получить вдохновение для понимания других планетных систем.

FAQ

Какая теория образования Луны преобладает?

Преобладающая теория предполагает, что Луна образовалась, когда планета размером с Марс, называемая Тейя, столкнулась с изначальной формой Земли, Гайей.

Как недавнее исследование бросает вызов традиционному пониманию воздействия формирования Луны?

Недавнее исследование предполагает, что столкновение Земли и Тейи не привело к полному смешиванию материалов, как считалось ранее. Вместо этого остатки этого столкновения все еще можно найти в мантии Земли, что способствует геологической эволюции планеты.

Что предыдущие исследования профессора Дэн Хунпина показали о мантии Земли?

Предыдущие исследования показали, что нижняя мантия Земли содержит материал Гайи до удара, характеризующийся более высоким содержанием кремния, что помогает объяснить расслоение земной коры.

Какие идеи можно получить, изучая геологическую эволюцию Земли?

Изучение геологической эволюции Земли в результате крупного столкновения дает ценную информацию о формировании и обитаемости экзопланет за пределами нашей Солнечной системы. Это исследование дает вдохновение для понимания других планетных систем.