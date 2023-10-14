Кольцевое солнечное затмение охватило США и за их пределами

Кольцевое солнечное затмение должно произойти 14 октября 2023 года, которое начнется в 9:13 утра по тихоокеанскому времени. Затмение начнется в Орегоне и пройдет через Соединенные Штаты в направлении Техаса, а затем продолжится над Мексиканским заливом и такими странами, как Мексика, Гватемала, Белиз, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика, Панама, Колумбия и Бразилия.

Во время кольцевого солнечного затмения Луна проходит между Солнцем и Землей, отбрасывая тень на нашу планету. В отличие от полного солнечного затмения, когда Луна полностью закрывает Солнце, во время кольцевого затмения создается «огненное кольцо». Это происходит, когда Луна не полностью закрывает солнечный диск, оставляя видимую полоску солнечного света вокруг Луны. Возникновение кольцевых затмений связано с относительно удаленным положением Луны от Земли на ее эллиптической орбите.

Наблюдатели, находящиеся на кольцеобразной трассе шириной 125 миль (200 километров), испытают явление «огненного кольца». Те, кто находится за пределами тропы, станут свидетелями частичного солнечного затмения, когда луна, кажется, «откусывает» солнце, при условии, что небо ясное.

Полное кольцевое затмение продлится примерно два с половиной часа для тех, кто окажется на пути кольцевого затмения. Это время разделено на разные стадии затмения: около 1.5 часов частичного солнечного затмения, четыре-пять минут кольцевого «огненного кольца» и еще 1.5 часа частичного солнечного затмения в конце. Конкретное время и продолжительность фазы «огненного кольца» можно найти в справочнике по затмениям для различных мест.

Важно отметить, что непосредственное наблюдение затмения без надлежащих мер защиты может нанести вред. Солнечные фильтры, такие как очки для затмения или фильтры для фотоаппаратов, телескопов и биноклей, следует использовать для защиты ваших глаз и оборудования. Space.com предоставляет руководство о том, как безопасно наблюдать за Солнцем.

Это кольцевое солнечное затмение является последним в 2023 году и служит прелюдией к предстоящему полному солнечному затмению 8 апреля 2024 года. Учёные особенно заинтригованы этими двумя затмениями, поскольку они совпадают с пиком солнечной активности, известным как «солнечный максимум». ». Это делает их прекрасной возможностью для ученых, изучающих атмосферу и гелиосферу, изучать внешнюю атмосферу Солнца, или корону, в минуты полной блокировки Солнца Луной.

Источники: Space.com, Великое американское затмение.