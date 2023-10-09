«Огненное кольцо»: кольцевое солнечное затмение осветит небо

14 октября произойдет впечатляющее небесное событие: Луна частично закроет Солнце, создав кольцевое солнечное затмение. Это явление, известное как «огненное кольцо», будет видно тем, кто находится на пути кольцевого образования, протянувшегося через 10 стран, от Орегона до Техаса и за его пределами. Для тех, кто находится за пределами пути, произойдет частичное солнечное затмение, когда Луна, кажется, «откусывает» Солнце.

Готовясь к этому астрономическому событию, НАСА предоставило интерактивную карту для отслеживания затмения, а онлайн-зрителям будут доступны различные бесплатные прямые трансляции. Однако есть люди, которые вообще избегают затмения. В культуре навахо затмение означает новое начало, и его отмечают постом, молитвой и пребыванием в помещении. Слово навахо, обозначающее солнечное затмение, jóhonaa'éí daaztsą́, переводится с английского как «смерть солнца». Затмение рассматривается как период возрождения, и решение принимается после повторного появления солнца.

Из-за культурного значения затмения для народа навахо все парки племен навахо будут закрыты на время кольцевого солнечного затмения. Сюда входят такие популярные достопримечательности, как парк племени навахо в Долине монументов и парк племени навахо с памятником «Четыре угла».

Для учёных кольцевое солнечное затмение 14 октября станет ценной возможностью изучить внешнюю атмосферу Солнца — корону. Исследуя этот регион во время затмения, ученые, изучающие атмосферу и гелиосферу, смогут получить представление о поведении Солнца. Кроме того, это конкретное затмение имеет особое значение, поскольку оно совпадает с очень активным периодом 25-го солнечного цикла, пик солнечной активности ожидается в 2024 году.

Важно помнить, что смотреть прямо на солнце крайне опасно. Чтобы безопасно наблюдать кольцевое солнечное затмение, необходимо всегда использовать солнечные фильтры. Это относится как к частичным, так и к кольцевым затмениям. Наблюдатели должны носить очки для наблюдения за солнечным затмением, а любые используемые камеры, телескопы или бинокли должны быть оснащены солнечными фильтрами.

После кольцевого солнечного затмения 28 октября должно произойти частичное лунное затмение. Это лунное событие будет видно на значительной части восточного полушария, включая Европу, Африку, Азию, Антарктиду и Океанию. Во время частичного лунного затмения только часть Луны входит в тень Земли, создавая захватывающее небесное зрелище.

источники:

- НАСА

– Эксплораториум

- Eclipsewise.com