Путеводитель по кольцевому солнечному затмению: что нужно знать

В эту субботу у звездочетов всего мира будет возможность стать свидетелями потрясающего небесного события – кольцевого солнечного затмения. В отличие от полного солнечного затмения, при котором Луна полностью закрывает Солнце, кольцевое затмение происходит, когда Луна находится в самой дальней точке от Земли, в результате чего вокруг темного диска Луны образуется кольцо солнечного света.

По данным НАСА, это захватывающее дух явление будет видно в первую очередь с острова Ванкувер и Саншайн-Кост, где, по оценкам, 70–80 процентов покрытия Солнца. Чтобы увидеть затмение, рекомендуется находиться на улице с 8 до 10:30 утра, а пик приходится на 9:15 утра.

Однако крайне важно беречь глаза во время наблюдения за этим небесным зрелищем. НАСА настоятельно не рекомендует смотреть прямо на затмение, даже в солнцезащитных очках, поскольку это может привести к необратимому повреждению глаз. Вместо этого рекомендуются специальные «очки затмения», специально предназначенные для фильтрации вредных солнечных лучей. Эти очки в тысячи раз темнее обычных солнцезащитных очков, что обеспечивает вашу безопасность во время наслаждения затмением.

Чтобы найти дополнительную информацию о том, как безопасно наблюдать затмение и других альтернативных методах, вы можете посетить сайт НАСА. Помните, что безопасность ваших глаз всегда должна быть главным приоритетом во время таких необычных небесных явлений, как кольцевое солнечное затмение.

Определения:

– Кольцевое солнечное затмение: тип солнечного затмения, при котором Луна не полностью закрывает Солнце, оставляя вокруг Луны видимое кольцо солнечного света.

– Очки затмения: специальные очки, обеспечивающие защиту от вредных солнечных лучей во время затмения.

Источник: НАСА