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Испытайте кольцевое солнечное затмение в Регине

ByВики Ставропулу

Октябрь 13, 2023
Испытайте кольцевое солнечное затмение в Регине

В субботу утром Северная Америка станет свидетелем кольцевого солнечного затмения, и жители Реджайны получат прекрасную возможность стать свидетелями этого небесного события. Во время кольцевого солнечного затмения Луна оказывается между Солнцем и Землей, находясь в самой дальней точке от Земли, в результате чего Солнце не закрывается полностью.

По данным Научного центра Саскачевана, солнце из Регины будет иметь максимальную яркость 61 процент и максимальную площадь освещения 51 процент. Затмение произойдет с 9:20 до 11:53. Чтобы безопасно наблюдать за частичным затмением, жители Реджайны могут посетить Научный центр Саскачевана с 9:12 до XNUMX:XNUMX.

Центр Реджайна Королевского астрономического общества Канады (RASC) будет присутствовать в Научном центре, предоставляя зрителям различные типы телескопов и солнечные очки, чтобы они могли безопасно смотреть на Солнце. Очень важно использовать специальные средства защиты глаз, предназначенные для наблюдения за солнечным светом, поскольку взгляд прямо на солнце во время кольцевого солнечного затмения может быть вредным для глаз. Альтернативные методы наблюдения за затмением включают использование проектора-обскуры или метод непрямого наблюдения.

Это небесное событие действительно является зрелищем, и жители Регины приглашаются воспользоваться этой уникальной возможностью. Станьте свидетелем красоты и чуда кольцевого солнечного затмения, обеспечив свою безопасность с помощью надлежащей защиты глаз или альтернативных методов наблюдения. Это шанс воочию ощутить волшебство нашей вселенной.

источники:
– Научный центр Саскачевана
– Центр Реджайна Королевского астрономического общества Канады (RASC).

By Вики Ставропулу

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