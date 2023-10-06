Канадцы станут свидетелями кольцевого солнечного затмения, что предоставит НАСА возможность изучить атмосферу

Позднее в этом месяце канадцы смогут стать свидетелями кольцевого солнечного затмения, что даст НАСА возможность более детально изучить нашу атмосферу. Хотя солнечные затмения не так редки, как думают люди, редкость заключается в том, что люди действительно имеют возможность их увидеть. Последнее полное затмение, видимое в Канаде, было в 2017 году, но небесным событием в этом месяце станет кольцевое солнечное затмение, также известное как затмение «огненное кольцо».

Во время кольцевого солнечного затмения Луна выравнивается с Солнцем, находясь немного дальше от Земли, чем обычно. В результате луна кажется меньше и не закрывает весь солнечный свет. Это создает яркое кольцо вокруг Луны, которое, к сожалению, не будет видно канадцам. Тем не менее, канадцы все равно смогут стать свидетелями частичного затмения, когда темная тень падает на сторону Солнца, отрывая его часть и затемняя его общую яркость.

Затмение будет наиболее ярким в Соединенных Штатах, где ученые НАСА планируют использовать это событие для изучения того, как внезапное отсутствие солнечного света влияет на ионосферу — слой атмосферы, важный для спутниковой связи. Вся спутниковая связь проходит через ионосферу, прежде чем достичь Земли, поэтому понимание ее возмущений имеет решающее значение, поскольку наша зависимость от космических средств возрастает.

Затмение начнется около 12 часов вечера по восточному времени и продлится пару часов. Западные и южные регионы Канады будут иметь лучший обзор частичного затмения: охват от 70 до 80 процентов в юго-восточном углу Британской Колумбии и уменьшение охвата по мере продвижения на восток. Важно отметить, что смотреть прямо на солнце во время затмения никогда не бывает безопасно, и для безопасного наблюдения за ним следует использовать различные методы, например, очки для затмения или сварочные очки.

НАСА также будет проводить миссию по исследованию атмосферных возмущений вокруг траектории затмения (APEP) во время затмения. Ученые запустят три научные ракеты, чтобы исследовать тень затмения и изучить его влияние на ионосферу. Миссия APEP поможет получить представление о поведении нашей атмосферы во время таких астрономических событий.

Это кольцеобразное солнечное затмение предоставляет прекрасную возможность любителям науки, любителям астрономии и всем, кто хочет узнать что-то новое, стать свидетелями редкого небесного явления, которое также способствует нашему пониманию атмосферы.

источники:

– Источник статьи: Новости CTV –

– НАСА –