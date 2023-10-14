Впечатляющее «огненное кольцо»: основные моменты кольцевого солнечного затмения

Миллионы наблюдателей за небом по всей Америке увидели потрясающее зрелище, когда они стали свидетелями кольцевого солнечного затмения. Это астрономическое событие, также известное как «огненное кольцо», очаровало зрителей, поскольку Луна образовала кольцеобразную форму вокруг Солнца. Люди из восьми штатов США, а также Мексики, Гватемалы, Белиза, Гондураса, Никарагуа, Коста-Рики, Панамы, Колумбии и Бразилии имели возможность стать свидетелями этого явления.

Фотограф Бретт Тингли наблюдал затмение в национальном парке Грейт-Бейсин в Неваде и описал впечатляющий момент, когда солнце и луна вышли из-за облаков. Фактический момент кольцевидности, когда Луна создала кольцо солнечного света, был запечатлен Тингли с помощью телескопа Unistellar eQuinox 2, оснащенного солнечным фильтром. По мере развития затмения Тингли заметил небольшие изменения в окружающей среде, такие как понижение температуры и разницу в освещении.

Другие наблюдатели, такие как фотожурналист Патрик Фэллон, поделились своими замечательными фотографиями «огненного кольца». Ученые НАСА использовали телескопы в Альбукерке, штат Нью-Мексико, и Керрвилле, штат Техас, для изучения и документирования затмения. Спутники NOAA GOES- East и GOES-West также отслеживали тень Луны, когда она пересекала Соединенные Штаты и Западное полушарие.

Сообщества организовывали мероприятия по наблюдению, совмещая затмение с другими фестивалями или праздниками. Люди охотно надевали очки солнечного затмения, чтобы стать свидетелями этого события, как это видно по толпе зрителей на Международном фестивале воздушных шаров в Альбукерке в Нью-Мексико. Ажиотаж вокруг затмения распространился даже на товары: предметы на тему солнечного затмения можно было приобрести.

Пока память об этом кольцевом солнечном затмении сохраняется, многие готовятся к следующему небесному событию: полному солнечному затмению 8 апреля. Делая потрясающие фотографии или просто восхищаясь чудесами Вселенной, эти события служат напоминанием о необъятности Вселенной. и красота нашей солнечной системы.

источники:

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– Фотографии Бретта Тингли, Патрика Фэллона, НАСА, Аллена Бермана, Тайфуна Коскуна, Орландо Сьерра, Николь Эдвардс, Джорджа Фрея и Бет Энтони через НАСА.