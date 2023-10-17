Незабываемый вид: кольцевое солнечное затмение над Северной Америкой

Недавнее кольцевое солнечное затмение 14 октября 2023 года стало захватывающим зрелищем для наблюдателей за небом на Земле. Земная обсерватория НАСА сделала захватывающий спутниковый снимок этого события, подчеркнув тень, падающую на Северную Америку, когда Луна частично закрыла Солнце.

Кольцевое затмение происходит, когда Луна проходит перед Солнцем, но ее расстояние от Земли не позволяет ей полностью закрыть Солнце. Во время этого события Луна находится на самом дальнем расстоянии от Земли или близко к нему, известном как апогей. В результате Луна на небе кажется меньше, а края Солнца остаются видимыми, создавая яркое красно-оранжевое кольцо, называемое «огненным кольцом».

Кольцевое затмение началось в Орегоне примерно в 9:13 утра и распространилось по Неваде, Юте, Аризоне, Колорадо, Нью-Мексико, Техасу и Мексиканскому заливу. Тем не менее, НАСА подчеркивает, что полное солнечное затмение будет видно от Техаса до штата Мэн 8 апреля 2024 года, что станет еще более значительным небесным явлением для наблюдателей за небом.

Потрясающее изображение солнечного затмения было получено камерой НАСА EPIC (Камера полихроматической визуализации Земли) на борту Климатической обсерватории глубокого космоса. Климатическая обсерватория глубокого космоса — это совместная работа НАСА, Национального управления океанических и атмосферных исследований (НОАА) и ВВС США.

Наблюдение солнечного затмения — замечательное событие, напоминающее нам о необыкновенных небесных событиях, происходящих вокруг нас. Этот спутниковый снимок кольцевого солнечного затмения над Северной Америкой дает представление о красоте и величии нашей Вселенной.

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– Изображение предоставлено: Земная обсерватория НАСА.