Будьте готовы к частичному солнечному затмению 14 октября.

В субботу, 14 октября, значительная часть США получит возможность стать свидетелем частичного солнечного затмения. В зависимости от местоположения Луна будет закрывать до 90 процентов Солнца, создавая потрясающее зрелище. Однако, в отличие от типичных частичных солнечных затмений, это событие станет для некоторых зрителей «огненным кольцом».

Районы, в которых не произойдет частичное солнечное затмение, включают Аляску и самую южную точку Южной Америки. Те, кто окажется на пути наблюдения, станут свидетелями кольцевого солнечного затмения, характеризующегося ореолом солнечного света, окружающим Луну.

Алекс Локвуд, руководитель стратегического контента и интеграции Управления научных миссий НАСА, заявил во время пресс-конференции, что на пути кольцевого пространства проживает более 65 миллионов человек. Еще 68 миллионов человек живут в радиусе 200 миль от пути, а это означает, что значительное количество людей будет иметь возможность увидеть затмение.

Если вы заинтересованы в наблюдении затмения, Timeanddate.com предоставляет расписание часов просмотра для каждого места. Это предстоящее событие станет первым кольцевым солнечным затмением, которое пройдет через Соединенные Штаты с 20 мая 2012 года.

Очень важно защитить глаза во время наблюдения за затмением. НАСА советует носить защитные солнцезащитные очки на протяжении всего мероприятия. Келли Коррек, менеджер программы затмений в штаб-квартире НАСА, подчеркнула важность использования очков, сертифицированных по стандарту ISO, для обеспечения безопасности. У многих поставщиков, перечисленных в списках безопасных солнечных фильтров и телезрителей Американского астрономического общества, все еще есть в наличии расходные материалы.

Помимо непосредственного наблюдения за затмением, существуют косвенные методы наблюдения за этим природным явлением. Например, вы можете отразить солнечный свет на ближайшую стену или пол с помощью диско-шара, создать точечное устройство для наблюдения за затмением из домашних материалов или проецировать тень затмения через кухонный дуршлаг.

Если вы не можете стать свидетелем этого события лично, НАСА будет транслировать затмение в прямом эфире онлайн. Прямая трансляция будет проходить из Альбукерке, штат Нью-Мексико, и Керрвилля, штат Техас, с 11:30 до 1:15 по восточному времени.

источники:

timeanddate.com

НАСА