Кольцевое солнечное затмение радует звездочетов и астрономов

Недавно звездочёты и астрономы стали свидетелями потрясающего небесного события – кольцевого солнечного затмения. Это космическое явление можно было наблюдать в некоторых частях США, Мексики, Южной и Центральной Америки. В то время как жители США имели возможность стать свидетелями хотя бы частичного затмения, те, кто оказался на пути кольцевого затмения, смогли увидеть полный эффект «огненного кольца».

Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, блокируя большую часть солнечного света, но оставляя видимым тонкое кольцо или кольцо. Этот тип затмения довольно редок, поскольку происходит только тогда, когда Луна находится в самой дальней точке от Земли. Доктор Никола Фокс, заместитель администратора Управления научных миссий НАСА, описал кольцеобразное солнечное затмение как «действительно интересное зрелище».

Траектория кольцевого солнечного затмения 14 октября простиралась на обширной территории. Он начался в Орегоне в 09:13 по местному времени и прошел через несколько штатов, прежде чем достичь Техаса в 12:03 по местному времени. Оттуда его было видно по всей Центральной и северной части Южной Америки. Наблюдателям за небом напомнили, что во время наблюдения затмения они должны защищать свои глаза, используя солнечные очки вместо обычных солнцезащитных очков.

Следующее кольцевое солнечное затмение произойдет 10 июня 2021 года и будет видно в некоторых частях Канады, Гренландии и России. Это предстоящее небесное событие, несомненно, снова привлечет внимание звездочетов и астрономов.

источники:

– Британская радиовещательная корпорация

- НАСА