Кольцевое солнечное затмение 2023 года: советы по безопасности для зрителей

Кольцевое солнечное затмение 2023 года должно поразить зрителей 14 октября, создав завораживающее небесное зрелище, обычно называемое затмением «огненное кольцо». Когда Луна проходит между Землей и Солнцем, происходит необычайный визуальный феномен. Однако крайне важно уделять первоочередное внимание безопасности при наблюдении за этим событием, чтобы защитить свое зрение.

Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна выравнивается с Солнцем и Землей, но находится в самой дальней точке от нашей планеты или рядом с ней. Расположение Луны приводит к тому, что она кажется меньше Солнца, что приводит к очаровательному кольцеобразному образованию, известному как «огненное кольцо». Важно отметить, что наблюдение солнечного затмения, независимо от того, кольцевое оно или нет, требует осторожности.

Лэнс Басс, известная личность, объединился с НАСА, чтобы предоставить зрителям ценные советы по безопасности. Басс подчеркивает, что наблюдение за Солнцем непосредственно во время кольцевого затмения или любого солнечного затмения, если уж на то пошло, может быть вредным для глаз. Обычные солнцезащитные очки не обеспечивают достаточной защиты. Вместо этого необходимы специальные очки для затмения. Эти очки должны соответствовать международному стандарту ISO 12312-2, чтобы гарантировать адекватную защиту.

Предположим, очки для затмения недоступны. В этом случае зрителям настоятельно не рекомендуется пытаться смотреть прямо на Солнце. Вместо этого можно использовать методы косвенного просмотра, такие как создание проектора-обскуры. Используя учетную карточку с небольшим отверстием и расположившись Солнцем сзади, можно спроецировать изображение затмения на близлежащую поверхность, что позволит безопасно наблюдать.

НАСА подчеркивает важность надлежащей защиты глаз, особенно при использовании оптических устройств, таких как камеры, телескопы или бинокли, для наблюдения за частичным или кольцевым солнечным затмением. Концентрированные солнечные лучи могут прожечь фильтры, что приведет к серьезным травмам глаз.

Готовясь стать свидетелем кольцевого солнечного затмения 2023 года, не забудьте уделить приоритетное внимание безопасности и защитить свои глаза, используя рекомендуемые методы и оборудование. Безопасно наслаждайтесь захватывающим небесным событием, сохраняя при этом свое видение будущих чудес Вселенной.

источники:

- НАСА

– Рекомендации международного стандарта ISO 12312-2.