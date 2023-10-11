Редкое кольцевое солнечное затмение будет частично видно в Британской Колумбии

На этой неделе Северная Америка станет свидетелем редкого кольцевого солнечного затмения, а Британская Колумбия (Британская Колумбия) сможет наблюдать частичное затмение из ее юго-западного угла. Затмение произойдет рано утром в субботу, сразу после восхода солнца. Чтобы получить от просмотра максимум удовольствия, астроном Ванкуверского космического центра Макмиллана Марли Ликок предлагает найти место с хорошим обзором востока и юго-востока, особенно горизонта.

Кольцевое затмение — это тип солнечного затмения, при котором Луна расположена прямо перед Солнцем, но не полностью закрывает его. В результате вокруг Луны образовалось огненное кольцо. Ликок объясняет, что солнечные затмения уже редко можно наблюдать из определенного места, независимо от типа. Для безопасного наблюдения за затмением необходимы защитные очки, такие как очки для затмения, фильтры или солнечные наблюдатели. Обычных солнцезащитных очков недостаточно, они могут привести к повреждению глаз.

Если погода в Британской Колумбии не благоприятствует, есть и другие ресурсы, чтобы увидеть затмение. НАСА будет обеспечивать прямую трансляцию кольцевого солнечного затмения из разных мест США. Эксплораториум в Сан-Франциско также предложит три различных прямых трансляции, в том числе одну с ультразвуковой обработкой, которая преобразует астрономические данные в звук.

Забегая вперед, Ликок упоминает пару предстоящих небесных событий. Метеорный поток Ориониды, пик которого приходится на 21 и 22 октября, будет виден при Луне в ее первой четверти, заходящей по мере подъема радианта метеорного потока. Кроме того, жители Британской Колумбии могут ожидать частичное лунное затмение 19 ноября.

источники: Новости PostmediaНАСА