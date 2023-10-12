Любители астрономии в Калгари станут свидетелями кольцевого солнечного затмения

Калгари, Канада, готовится к захватывающему небесному событию, поскольку кольцевое солнечное затмение должно пройти по некоторым частям Северной Америки. В отличие от полного затмения, кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, но находится слишком далеко, чтобы полностью затмить Солнце. Это создает потрясающий эффект «огненного кольца», когда частично закрытое солнце выглядит как светящийся круг в небе.

Доктор Фил Лэнгилл, директор Астрофизической обсерватории Ротни и профессор Университета Калгари, объясняет, что во время кольцевого затмения вокруг Луны вокруг Луны ползет серповидное кольцо Солнца. Хотя путь затмения не пройдет прямо над Калгари, местные наблюдатели все равно смогут стать свидетелями частичного закрытия Солнца, при этом будет скрыто около 60% Солнца.

Планируется, что затмение начнется вскоре после 9 часов утра и закончится около полудня, а пик наблюдения ожидается около 10:30. Доктор Лэнгилл подчеркивает, что кольцевые затмения происходят медленно, что дает зрителям достаточно времени для наблюдения за явлением. Лучшие виды затмения будут открываться на юго-западе США, но жители Калгарии все равно смогут насладиться этим зрелищем.

Два публичных мероприятия в Калгари предоставят возможность наблюдать затмение. Научный центр Telus Spark в партнерстве с Калгарийским отделением Королевского астрономического общества Канады (RASC) проводит билетное мероприятие с 8:30 до полудня, на котором будет транслироваться прямая трансляция НАСА кольцевого затмения. Телескопы с солнцезащитными фильтрами будут установлены возле научного центра, чтобы зрители могли безопасно наблюдать частное затмение.

Кроме того, д-р Стивен Джинс, преподаватель Земли и естественных наук в Университете Маунт-Ройял и Университете Эмброуза, проведет бесплатную вечеринку по просмотру затмения в кампусе Университета Эмброуза. Участники получат доступ к линзам солнечного затмения и телескопам с безопасными солнечными фильтрами, что предоставит им уникальный и познавательный опыт.

Наблюдение солнечного затмения — редкое и величественное событие, и для многих это занятие входит в список желаний. Доктор Джинс отмечает, что вероятность того, что солнечное затмение пройдет над одним и тем же местом в течение жизни, составляет только один раз в каждые 383 года. Таким образом, это кольцевое солнечное затмение предоставляет жителям Калгари особую возможность стать свидетелями этого небесного события. Приготовьтесь в субботу посмотреть на небо и ощутить чудо кольцевого солнечного затмения.

источники:

– Калгари Вестник: [ссылка]

– Королевское астрономическое общество Канады (RASC): [ссылка]