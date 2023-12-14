CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Ежегодный метеорный поток Геминид осветит ночное небо сегодня вечером

ByГабриэль Бота

Декабрь 14, 2023
Ежегодный метеорный поток Геминид осветит ночное небо сегодня вечером

Долгожданный метеорный поток Геминиды сегодня вечером ослепит ночное небо, предлагая увидеть до 120 падающих звезд в час, а также несколько великолепных огненных шаров. Эксперт по астрономии Гэри Бойл прогнозирует, что шоу этого года станет одним из лучших в 2021 году.

В отличие от других метеорных потоков, возникающих в результате прохождения комет, Геминиды происходят из остатков умершего астероида, известного как 3200 Фаэтон. Это уникальное происхождение приводит к появлению фрагментов размером с гравий, которые сгорают на впечатляющей высоте 80 километров над поверхностью Земли, создавая захватывающее зрелище света для всех зрителей.

Ожидается, что пиковое время наблюдения за Геминидами будет между полуночью и часом ночи, что предоставит любителям неба прекрасную возможность стать свидетелями этого небесного зрелища. К счастью, отсутствие яркой луны в этом году обеспечивает беспрепятственную видимость. Для оптимального обзора Бойл предлагает выходить за пределы города, чтобы избежать помех от зданий и деревьев, которые могут загораживать обзор.

Чтобы увидеть это необычное зрелище, выйдите на улицу около 7:XNUMX. когда созвездие Близнецов находится низко на северо-восточном небе. С наступлением ночи метеорная активность будет усиливаться по мере того, как Близнецы будут подниматься выше.

Если погодные условия позволят, завтрашняя ночь также будет многообещающей с точки зрения наблюдения метеоров. Ясное небо обеспечит прекрасную видимость и возможность увидеть на бис падающие звезды.

Чтобы получить дополнительную информацию о метеорном потоке Геминиды и советы о том, как извлечь максимальную пользу из этого впечатляющего события, обязательно посетите веб-сайт Бойла. Не пропустите эту небесную феерию; отметьте свои календари и будьте готовы стать свидетелями того, как яркие Близнецы освещают ночное небо.

By Габриэль Бота