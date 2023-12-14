Ежегодный метеорный поток Геминид осветит ночное небо сегодня вечером

Долгожданный метеорный поток Геминиды сегодня вечером ослепит ночное небо, предлагая увидеть до 120 падающих звезд в час, а также несколько великолепных огненных шаров. Эксперт по астрономии Гэри Бойл прогнозирует, что шоу этого года станет одним из лучших в 2021 году.

В отличие от других метеорных потоков, возникающих в результате прохождения комет, Геминиды происходят из остатков умершего астероида, известного как 3200 Фаэтон. Это уникальное происхождение приводит к появлению фрагментов размером с гравий, которые сгорают на впечатляющей высоте 80 километров над поверхностью Земли, создавая захватывающее зрелище света для всех зрителей.

Ожидается, что пиковое время наблюдения за Геминидами будет между полуночью и часом ночи, что предоставит любителям неба прекрасную возможность стать свидетелями этого небесного зрелища. К счастью, отсутствие яркой луны в этом году обеспечивает беспрепятственную видимость. Для оптимального обзора Бойл предлагает выходить за пределы города, чтобы избежать помех от зданий и деревьев, которые могут загораживать обзор.

Чтобы увидеть это необычное зрелище, выйдите на улицу около 7:XNUMX. когда созвездие Близнецов находится низко на северо-восточном небе. С наступлением ночи метеорная активность будет усиливаться по мере того, как Близнецы будут подниматься выше.

Если погодные условия позволят, завтрашняя ночь также будет многообещающей с точки зрения наблюдения метеоров. Ясное небо обеспечит прекрасную видимость и возможность увидеть на бис падающие звезды.

Чтобы получить дополнительную информацию о метеорном потоке Геминиды и советы о том, как извлечь максимальную пользу из этого впечатляющего события, обязательно посетите веб-сайт Бойла. Не пропустите эту небесную феерию; отметьте свои календари и будьте готовы стать свидетелями того, как яркие Близнецы освещают ночное небо.