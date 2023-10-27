Анизотропная решетка открывает новые возможности в хиральной нанофотонике

Хиральность, свойство асимметрии, отличающее объект от его зеркального отображения, является фундаментальным понятием в различных научных областях. В области нанофотоники достижение сильных киральных взаимодействий света и материи остается серьезной проблемой. Однако недавнее исследование, проведенное доктором Ли Гуангюанем в Шэньчжэньском институте передовых технологий (SIAT) Китайской академии наук, продемонстрировало инновационный подход к созданию сильной киральности в метаповерхностях за счет использования анизотропных решетчатых структур.

В своем исследовании, опубликованном в журнале Laser & Photonics Reviews, исследовательская группа представила мощные хироптические реакции, возникающие в результате анизотропных конфигураций решетки. Нарушив периодическую симметрию в направлениях x и y, сохранив при этом зеркальную симметрию наноструктур, они смогли создать сильную планарную хиральность без ущерба для добротности (добротности).

При нормальном падении метаповерхность кремния демонстрировала плоскую киральную моду с круговым дихроизмом (CD) 0.37 и добротностью 1220. Эта добротность была в несколько раз выше, чем у метаповерхностей плоского континуума связанных состояний (BIC). Кроме того, исследователи заметили, что знак значения CD можно инвертировать, регулируя период решетки в направлении x относительно периода в направлении y. Такая гибкость в настройке хирального ответа открывает новые возможности для разработки хироптических устройств с желаемыми характеристиками.

Прорыв заключается в использовании поверхностных резонансов решетки (SLR), которые возникают в результате когерентной связи между локализованными резонансами и аномалией Рэлея. Зеркальные фотокамеры предлагают превосходную спектральную перестройку и способность подавлять потери на поглощение и излучение. Используя эти свойства, исследователи смогли достичь максимального смоделированного CD 0.86 и добротности до 1700.

Результаты имеют важное значение для различных приложений, включая киральное зондирование и модуляцию волнового фронта. Высокодобротные и прочные хироптические метаповерхности, разработанные командой доктора Ли, могут совершить революцию в области хиральной нанофотоники, открыв путь к достижениям в области биохимического хирального зондирования, кирального излучения или лазерной генерации, а также киральных нелинейных ответов.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое хиральность?

Ответ: Хиральность относится к свойству объекта, который не может совпадать со своим зеркальным отражением путем перемещения или вращения.

Вопрос: Что такое метаповерхности?

Ответ: Метаповерхности — это искусственные субволновые структуры, которые позволяют точно контролировать взаимодействия света и материи.

Вопрос: Что такое фактор качества (Q-фактор)?

Ответ: Добротность является мерой эффективности накопления и рассеивания энергии в резонансной системе.

Вопрос: Что такое поверхностные решеточные резонансы (SLR)?

Ответ: Резонансы поверхностной решетки представляют собой когерентную связь между локализованными резонансами и аномалией Рэлея, обеспечивающую спектральную перестройку и минимизирующую потери в электромагнитных системах.

Вопрос: Каковы потенциальные применения высокодобротных и прочных хироптических метаповерхностей?

Ответ: Эти метаповерхности имеют многообещающее применение в киральном зондировании и модуляции волнового фронта.