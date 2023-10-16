Будущее столкновение Андромеды и Млечного Пути

Ученые предсказывают, что в далеком будущем должно развернуться драматическое событие: лобовое столкновение Галактики Андромеды (M31) и нашего Млечного Пути. Астрономы заметили, что Андромеда, ближайшая к нам большая галактика, движется к нашей галактике из-за их взаимного гравитационного притяжения. Хотя это слияние произойдет не раньше, чем через 4 миллиарда лет, подобные галактические столкновения являются обычным явлением во Вселенной.

С помощью моделирования исследователи получили представление о том, как это столкновение будет выглядеть с Земли. Вопреки распространенному мнению, катастрофические столкновения между звездами в подобных событиях случаются относительно редко. Вместо этого основной формой взаимодействия является гравитационное. По мере слияния галактик потоки звезд будут выбрасываться наружу, что приведет к образованию приливных хвостов и мостов. Спиральные структуры обеих галактик постепенно исчезнут, оставив после себя новую эллиптическую сверхгалактику, которую ученые называют «Милкомеда».

Столкновение Андромеды и Млечного Пути окажет глубокое влияние на вид ночного неба для всех будущих наблюдателей, оставшихся на Земле. Небо будет искажено до неузнаваемости, а поле зрения заполнится новыми эмиссионными туманностями и рассеянными скоплениями. Столкновение также вызовет волну интенсивного звездообразования, озарив небо новыми чудесами.

Для получения более подробной информации о «Милкомеде» и ее значениях для любителей астрономии обратитесь к истории Ави Леба и Томаса Кокса из июньского номера журнала Astronomy за 2008 год.

источники:

– НАСА, ЕКА, З. Левай и Р. ван дер Марель (STScI), Т. Халлас и А. Меллингер (фотоиллюстрация)