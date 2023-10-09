Древняя сосна свидетельствует о крупнейшей солнечной буре на Земле

Ученые обнаружили свидетельства крупнейшей солнечной бури в истории Земли благодаря древней сосне во французских Альпах. Эта недавно обнаруженная солнечная буря произошла примерно 14,300 XNUMX лет назад и, по оценкам, в два раза превышает размер двух ранее известных солнечных бурь. Исследование, опубликованное в журнале «Философские труды Королевского общества», подчеркивает силу солнечных штормов.

Чтобы расследовать это историческое событие, группа международных исследователей проанализировала уровень радиоуглерода в древних деревьях на юге Французских Альп. Они обнаружили значительный скачок уровня радиоуглерода в кольцах сосны обыкновенной, что указывает на серьезные изменения в окружающей среде. Чтобы подтвердить связь с солнечной бурей, исследователи сравнили образец с образцом из ледяных кернов Гренландии.

По словам Эдуарда Барда, ведущего автора исследования, экстремальные солнечные явления, такие как солнечные вспышки и выбросы корональной массы, могут генерировать кратковременные всплески энергичных частиц, оставляя после себя массивные всплески радиоуглерода. Сравнивая образцы из Альп и Гренландии, исследователи пришли к выводу, что они обнаружили свидетельства крупной солнечной бури.

Понимание прошлого Земли имеет решающее значение для прогнозирования и смягчения потенциальных рисков. Если бы солнечная буря такого масштаба произошла сегодня, она имела бы катастрофические последствия для современного общества, приведя к нарушению работы телекоммуникаций, спутников и электросетей. Крупнейшая за всю историю солнечная буря, известная как «Событие Кэррингтона» в 1859 году, вызвала значительные нарушения в работе инфраструктуры, включая телеграфные аппараты.

Хотя ученые не до конца понимают причины этих экстремальных солнечных бурь или их частоту, изучение их масштабов имеет важное значение. Открытие этой древней солнечной бури расширяет наши знания и поднимает новые вопросы о поведении Солнца. Каждое новое открытие в этой области не только отвечает на существующие вопросы, но и раскрывает новые загадки, которые стремятся исследовать исследователи.

Определения:

– Радиоуглерод: радиоактивный изотоп углерода, который используется для датировки древних предметов.

источники:

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