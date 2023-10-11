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Древняя солнечная буря бомбардировала Землю космическим излучением, свидетельствуют годичные кольца

ByВики Ставропулу

Октябрь 11, 2023
Древняя солнечная буря бомбардировала Землю космическим излучением, свидетельствуют годичные кольца

Недавно обнаруженные годичные кольца указывают на то, что более 14,000 14,300 лет назад Земля подверглась огромной дозе космической радиации, возможно, вызванной беспрецедентной солнечной бурей. В исследовании, опубликованном в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society A, были проанализированы годичные кольца из окаменелых пней во французских Альпах. Эти деревья имели высокий уровень радиоуглерода в годовом кольце, датируемом примерно XNUMX XNUMX лет назад, что позволяет предположить всплеск космических лучей в это время.

Радиоуглерод — это изотоп углерода, который образуется при взаимодействии космических лучей с атомами азота в атмосфере. Всплеск радиации совпадает с обнаружением высоких уровней бериллия в ледяных кернах, найденных в Гренландии. Исследователи полагают, что этот всплеск радиации был вызван мощной солнечной бурей, вызванной корональным выбросом массы (КВМ) – облаком намагниченной плазмы и излучения – запущенным в космос солнечной вспышкой.

Если эта теория верна, то этот шторм, который исследователи называют событием Мияке, станет крупнейшим из когда-либо зарегистрированных на Солнце. Подобная солнечная буря сегодня имела бы катастрофические последствия для современного технологического общества. По оценкам исследователей, такие суперураганы могут нанести серьезный ущерб трансформаторам в электросетях, что приведет к массовым отключениям электроэнергии, продолжающимся несколько месяцев. Это также может привести к необратимому повреждению спутников, которые необходимы для навигации и связи.

События Мияке, характеризующиеся мощными солнечными бурями, уже были обнаружены в летописи окаменелостей. Однако недавно обнаруженная супервспышка оказалась даже более мощной, чем любая наблюдавшаяся ранее. Исследователи предполагают, что такие события могут происходить примерно каждые 1,000 лет.

В исследовании подчеркивается необходимость лучшего понимания поведения Солнца и его потенциальных опасностей. По мере того, как наше Солнце приближается к своему солнечному максимуму, ученые ожидают увеличения солнечной активности, включая увеличение количества солнечных вспышек и КВМ. Хотя в настоящее время нет никаких признаков возникновения еще одной супервспышки, дальнейшие исследования имеют решающее значение для нашей подготовки и реагирования на эти события в будущем.

Источники: Philosophical Transactions of the Royal Society A, Live Science.

By Вики Ставропулу

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