Древняя ярость Солнца: недавно обнаружена солнечная буря возрастом 14,300 XNUMX лет

Группа ученых из Великобритании и Франции недавно сделала неожиданное открытие, анализируя полуокаменелые годичные кольца в Альпах: свидетельства невероятно мощной солнечной бури, произошедшей примерно 14,300 XNUMX лет назад. Этот шторм, известный как корональный выброс массы (КВМ), вызвал шквал заряженных частиц, которые подавили магнитное поле Земли.

КВМ — обычное явление, и магнитное поле Земли обычно обеспечивает защиту от них. Однако в редких случаях особенно интенсивные КВМ могут представлять значительную угрозу. Когда частицы Солнца взаимодействуют с атмосферой Земли, они создают форму углерода, называемую радиоуглеродом или углеродом-14, который поглощается деревьями.

Первоначально исследовательская группа обнаружила беспрецедентное количество радиоуглерода при изучении годичных колец. В поисках подтверждения они обратились к кернам льда из Гренландии, измерив в них содержание бериллия. Результаты подтвердили наличие древней солнечной супербури.

Последствия этого открытия значительны. Современная солнечная буря такого масштаба окажет разрушительное воздействие на нашу современную инфраструктуру, вызвав широкомасштабные сбои в работе телекоммуникаций, спутниковых систем и электросетей. Необходимость подготовки и повышения устойчивости наших систем связи становится еще более важной в свете этого открытия.

Этот шторм возрастом 14,300 15,000 лет является крупнейшим из девяти экстремальных солнечных штормов, известных как «События Мияке», которые, как установлено, произошли за последние 993 774 лет. Последние подтвержденные события Мияке произошли в XNUMX и XNUMX годах нашей эры.

Поскольку наша зависимость от технологий продолжает расти, понимание и подготовка к потенциальному воздействию солнечных бурь на наш современный мир становятся императивом. Ученые и политики должны работать вместе, чтобы разработать стратегии по смягчению рисков и созданию устойчивых систем, способных противостоять ярости древних проклятий Солнца.

источники:

- Пресс-релиз Университета Лидса

– Оригинал статьи опубликован 15 октября 2023 г.