Новое исследование бросает вызов пониманию роли выветривания природных горных пород в углеродном цикле

Недавнее исследование, проведенное Оксфордским университетом, бросило вызов распространенному мнению о том, что естественное выветривание горных пород действует как поглотитель углекислого газа (CO2). Исследование предполагает, что выветривание горных пород на самом деле может служить значительным источником CO2, сравнимым с вулканическими выбросами.

В геологическом круговороте углерода горные породы содержат значительное количество углерода в виде остатков древних растений и животных. Эти породы могут поглощать CO2 в результате химического выветривания, уравновешивая непрерывные выбросы вулканов и играя жизненно важную роль в регулировании температуры Земли.

Исследование количественно определило дополнительный процесс, посредством которого камни выделяют CO2 в атмосферу. Этот процесс происходит, когда породы, которые когда-то образовались на древнем морском дне и были погребены под органическим углеродом, всплывают на поверхность, подвергая углерод воздействию кислорода и воды, что приводит к выбросу CO2. Это бросает вызов прежним представлениям о том, что выветривающиеся породы являются исключительно поглотителями CO2.

Измерение выделения CO2 из органического углерода в горных породах оказалось сложной задачей. Однако в этом исследовании исследователи использовали микроэлемент рений, который попадает в воду, когда органический углерод в горных породах реагирует с кислородом. Измерив уровень рения в речной воде, они смогли количественно оценить выбросы CO2.

Исследование показало, что районы с концентрированным выбросом CO2 в основном расположены в горных хребтах с высокой скоростью поднятия, где обнажены осадочные породы. Глобальный выброс CO2 в результате выветривания горных пород оценивается в 68 мегатонн углерода в год, что сопоставимо с выбросами CO2 от вулканов.

Хотя выбросы CO2 в результате выветривания горных пород относительно невелики по сравнению с выбросами, вызванными деятельностью человека, понимание этих естественных процессов имеет важное значение для точного прогнозирования и управления углеродным балансом. Будущие исследования будут сосредоточены на том, как антропогенное изменение климата и изменения в эрозии могут усугубить естественное выделение CO2 в результате выветривания горных пород.

источники:

– Исследование Оксфордского университета: журнал о природе.

– Департамент наук о Земле, Оксфордский университет

– Исследовательский проект ROC-CO2