Раскрыта скрытая история подледного ландшафта Антарктиды

Недавнее новаторское исследование, проведенное Даремским университетом, выявило древний речной ландшафт, скрытый под обширным ледниковым покровом Восточной Антарктики. Используя спутниковые данные и методы радиоэхо-зондирования, исследователи углубились в прошлое Антарктиды, проливая свет на историю ледникового щита и его реакцию на изменение климата.

Этот недавно открытый ландшафт, занимающий обширную территорию в 32,000 14 квадратных километров, дает возможность заглянуть в то время, когда реки формировали этот регион более 34 миллионов лет назад. Примечательно, что он возник примерно на XNUMX миллиона лет раньше первоначального формирования льдов Восточной Антарктики. Ландшафт состоит из долин и хребтов, сравнимых по размеру с теми, что находятся в Северном Уэльсе, Великобритания, что позволяет предположить длительные периоды стабильности температуры в изучаемой зоне, поскольку она оставалась практически нетронутой наступающим льдом.

Профессор Стюарт Джеймисон, ведущий автор исследования, подчеркивает ключевую роль этого скрытого ландшафта в регулировании ледяного потока и реагировании на изменение климата. С точки зрения наших ограниченных знаний он сравнивает загадочную землю под ледниковым щитом Восточной Антарктики с поверхностью Марса.

Это важное открытие имеет значение для науки о климате, поскольку оно показывает, что, несмотря на отступление ледникового покрова в теплые периоды, этот конкретный регион оставался удивительно стабильным. Эти знания имеют решающее значение для прогнозирования того, как ледниковый покров может отреагировать на нынешнее и будущее потепление климата.

Профессор Нил Росс из Университета Ньюкасла, соавтор исследования, описывает находку как «скрытую на виду» в течение многих лет. Он предлагает ценную информацию о ранней и долгосрочной истории ледникового щита Восточной Антарктики, а также о его потенциальной реакции на будущие изменения климата.

Этот прорыв основан на предыдущей работе той же исследовательской группы и ее сотрудников, которые обнаружили скрытые горные хребты, системы каньонов и озера подо антарктическим льдом. Это подчеркивает решающую роль спутниковых изображений и радиолокационного зондирования в выявлении этих подледных ландшафтов.

Важно отметить, что это открытие намекает на возможность существования новых неоткрытых ландшафтов, скрытых под ледниковым щитом Восточной Антарктики. Профессор Джеймисон подтверждает, что продолжаются исследования этой скрытой местности, чтобы заполнить пробелы в исследованиях и углубить наше понимание того, как ледниковый покров и лежащий под ним ландшафт развивались с течением времени.

Такие организации, как Британский совет по исследованиям и инновациям в области исследований природной среды (NERC), Национальный научный фонд США (NSF) и НАСА, сыграли жизненно важную роль в поддержке этого исследования, предоставив необходимое финансирование для сбора данных и исследований.

Результаты, полученные из глубин Антарктиды, продолжают раскрывать историю климата Земли, предлагая ценную информацию о ее прошлых и будущих проблемах. Древние реки, которые когда-то текли подо льдом, помогают нам понять и справиться с меняющимся миром.

FAQ

Что показало исследование Даремского университета об Антарктиде?

Исследование, проведенное Даремским университетом, обнаружило древний речной ландшафт, скрытый под ледяным покровом Восточной Антарктики. Ландшафт, занимающий площадь в 32,000 14 квадратных километров, позволяет предположить, что реки сформировали этот регион более 34 миллионов лет назад, примерно на XNUMX миллиона лет раньше, чем первоначальное формирование ледникового покрова.

Что это открытие означает для науки о климате?

Открытие древнего подледникового ландшафта в Антарктиде дает представление о прошлой стабильности региона, несмотря на отступление ледникового покрова в более теплые периоды. Эти знания имеют решающее значение для прогнозирования того, как ледниковый покров может отреагировать на текущее и будущее потепление климата.

Каково значение этого скрытого ландшафта под ледниковым щитом Восточной Антарктики?

Скрытый ландшафт играет ключевую роль в регулировании потока льда и понимании реакции ледникового покрова на изменение климата. Он предлагает ценную информацию о ранней и долгосрочной истории ледникового щита Восточной Антарктики и его потенциальной реакции на будущие изменения климата.

Как было исследование проводилось?

В исследовании использовались спутниковые данные и методы радиоэхо-зондирования для анализа скрытого ландшафта под ледяным щитом Восточной Антарктики. Это позволило исследователям раскрыть древний речной ландшафт и получить представление о подледных ландшафтах Антарктиды.