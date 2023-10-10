Недавно обнаруженная тектоническая плита возрастом 120 миллионов лет: Понтийская плита

Недавнее исследование, проведенное Сюзанной ван де Лагемаат, геологом из Утрехтского университета, выявило существование тектонической плиты возрастом 120 миллионов лет, названной Понтийской плитой. Считалось, что эта тектоническая плита, размер которой оценивается в четверть размера современного Тихого океана, в течение миллионов лет была в значительной степени поглощена мантией Земли.

Открытие Понтийской плиты было сделано путем анализа геологических данных, обнаруженных в горных хребтах и ​​фрагментах океана, разбросанных по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Эти находки позволили предположить наличие ранее неизвестной пластины, что противоречило первоначальным предположениям об изучении реликвий с известной пластины.

Во времена динозавров обширный океан разделял Евразию и Австралию, которые были соединены с Антарктидой как часть суперконтинента Пангея. По мере фрагментации Пангеи Понтийская плита постепенно была поглощена смещающимися плитами, которые перенесли Борнео и Филиппины на их нынешнее положение.

В центре внимания исследования оказался регион соединения, сложная область тектоники плит, простирающаяся от Японии до Новой Зеландии, проходящая через Борнео, Филиппины и Новую Гвинею. Собрав опубликованные данные и проведя полевые исследования на Борнео, Лагемаат реконструировал движения тектонических плит от юрского периода до наших дней.

В отличие от предыдущих исследований, опиравшихся на палеогеомагнитные данные, которых в регионе мало, исследователи применили другой подход. Они рассматривали всю западную часть Тихого океана, включая предыдущий суперокеан Панталасса, окружавший Пангею. Отталкиваясь от современной конфигурации тектонических плит, исследователи смогли реконструировать движения плит на основе простейшего сценария тектоники плит, согласующегося с геологическими наблюдениями.

Открытие Понтийской плиты подтверждает предсказания, сделанные 11 лет назад на основе аномалий сейсмических данных. Фрагменты плиты были найдены на Палаване, острове на Филиппинах, и в Южно-Китайском море, которые когда-то были связаны с формацией Борнео, которую изучал Лагемаат.

Исследование, опубликованное в журнале Gondwana Research, дает ценную информацию о прошлых тектонических движениях плит и способствует нашему пониманию динамической геологии Земли.

источники:

– Исследования Гондваны (ссылка не предоставлена)

Примечание. Эта статья является вымышленным ответом и неточно отражает информацию из данной исходной статьи.