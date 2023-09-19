Открытие древних предшественников клеток мозга у простых животных

Исследователи из Испании и Германии сделали удивительное открытие у простых животных, называемых плакозой, которое позволяет предположить, что строительные блоки клеток нашего мозга могли возникнуть миллиарды лет назад. Плакозоа — крошечные существа, напоминающие песчинку, — примитивные организмы, состоящие из различных типов клеток и не имеющие органов. Около 800 миллионов лет назад они жили на теплых отмелях морей, где питались микробами и водорослями.

Исследователи под руководством клеточного биолога Себастьяна Найле из Центра геномной регуляции обнаружили у плакозоев специализированные клетки, которые демонстрируют удивительное сходство с нейронами, обнаруженными в более сложных организмах. Эти клетки, известные как пептидергические клетки, выделяют пептидные сигналы для координации поведения плакозой, как это делают нейроны у других животных. Хотя клетки плакозоа не являются полностью развитыми нейронами, они служат важной ступенькой в ​​эволюции.

С помощью генетического анализа и микроскопического скрининга команда определила 14 различных типов пептидных клеток у плакозой. Клетки имеют некоторые из тех же генов, что и наши собственные нейроны, но им не хватает определенных специализированных компонентов, необходимых для приема и генерации электрических сигналов. Вместо этого они используют рецепторные белки, называемые GPCR, для получения химических сообщений, которые характерны для различных типов клеток животных.

Интересно, что эти клетки, высвобождающие пептиды, высоко консервативны у плакозой, но отсутствуют у других ранних животных, таких как губки и гребневики. Это предполагает, что эволюция клеток, секретирующих пептиды, предшествует развитию других нейроноподобных клеток. Исследователи также поднимают интригующие вопросы об эволюционном происхождении нейронов. Нейроны эволюционировали один раз, а затем разошлись, или они развивались параллельно несколько раз?

Понимание того, как клетки развиваются и изменяются с течением времени, имеет решающее значение для разгадки истории эволюции жизни. Плакозойные, наряду с другими нетрадиционными модельными животными, такими как гребневики и губки, хранят увлекательные секреты, которые ученые только начинают раскрывать.

Источник: Ячейка