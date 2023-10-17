Микробы, выживающие на минералах, могут быть ключом к разгадке истории Земли

Ученые сделали потрясающее открытие о древних микроорганизмах, называемых метаногенами, которые могут пролить свет на историю Земли. Метаногены — уникальные организмы, которые не используют солнечный свет для получения энергии и чувствительны к кислороду. Они получают энергию, расщепляя камни и минералы в окружающей среде, производя при этом метан.

Сокращение количества метана и увеличение содержания кислорода в атмосфере Земли около 2.4 миллиарда лет назад озадачивало ученых на протяжении многих лет. Соавтор исследования Эрик Бойд объясняет, что это совпало с уменьшением популяции метаногена. Одна теория предполагает, что метаногены столкнулись с усилением конкуренции за ресурсы со стороны других организмов, что привело к сокращению их численности. Другая теория предполагает, что изменения в вулканической структуре привели к уменьшению доступного никеля, который необходим для выживания метаногенов.

Однако недавние исследования показали, что никель-зависимые метаногены могут выжить при гораздо меньших количествах никеля, чем считалось ранее. Эти микроорганизмы обладают способностью хранить и накапливать никель внутри себя, что позволяет им выживать даже в условиях дефицита никеля.

Чтобы понять этот процесс, команда Бойда вырастила метаногены в различных количествах никеля и наблюдала за их реакцией. Измерив количество производимого метана, они оценили скорость роста и выживаемость метаногенов. Используя спектроскопические методы, они смогли определить количество никеля, хранящегося в клетках.

Значение этого исследования выходит за рамки научной сферы. Бойд считает, что более глубокое понимание процесса биодобычи может привести к развитию технологий добычи полезных ископаемых с меньшим воздействием на окружающую среду. Он выделяет три ключевых аспекта исследования: открытие того, что клетки могут получать никель из минералов, способность метаногенов процветать при низких концентрациях никеля и их способность накапливать его для будущего использования.

Это исследование не только дает представление о том, как зародилась жизнь на Земле, но также предлагает подсказки о создании обитаемой среды для других форм жизни. Разгадав тайны выживания метаногена, ученые стали на шаг ближе к пониманию древней истории нашей планеты.

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