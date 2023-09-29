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Наука

Циклический климат древнего Марса, обнаруженный марсианскими отложениями

ByРоберт Эндрю

сентябрь 29, 2023
Циклический климат древнего Марса, обнаруженный марсианскими отложениями

Исследователи обнаружили интригующие закономерности в марсианских отложениях, которые позволяют предположить, что на планете когда-то был циклический климат, похожий на земной. В отличие от Земли, где тектоника плит постоянно меняет ландшафт, на Марсе сохранились окаменелые реки и озера, возраст которых составляет миллиарды лет. С 2012 года марсоход НАСА Curiosity исследует эти остатки, обнаруживая следы простых органических молекул. Появление примитивных форм жизни зависит от конкретных условий окружающей среды, которые делают возможным организацию водорастворимых молекул в более сложные органические соединения.

Ведущий автор исследования, планетолог Уильям Рэпин, подчеркнул важность понимания прошлой среды Марса для оценки его потенциальной обитаемости и существования жизни. Команда использовала данные инструментов Curiosity Mastcam и ChemCam для изучения кратера Гейла, высохшего озера, в котором примерно 3.8-3.6 миллиарда лет назад произошел переход в процессах выветривания и окружающей среде.

Исследователи наблюдали в отложениях сульфатные отложения в форме сот, некоторые из которых имели трещины, образовавшиеся в процессе высыхания, а другие имели шестиугольную форму, напоминающую узоры, наблюдаемые в ландшафтах Земли, которые подвергаются сезонному высыханию и увлажнению. Эти отложения представляют собой первые ископаемые свидетельства циклического марсианского климата, который переживал как засушливые, так и влажные сезоны. Предыдущие лабораторные эксперименты на Земле показали, что такая среда способствует взаимодействию молекул, необходимых для формирования строительных блоков жизни.

Полученные данные позволяют предположить, что переходный период Ноаха и Геспера на Марсе, примерно 3.6-3.8 миллиарда лет назад, возможно, был более пригодным для жизни, чем более ранний Ноахианский период, в котором среда была постоянно влажной. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти выводы и понять химию древних марсианских жидкостей, чтобы оценить образование и сохранение органических соединений.

Это исследование дает ценную информацию об истории Марса и его потенциальной пригодности для жизни. Понимание циклической природы климата Марса расширяет наши знания о прошлой среде обитания планеты и ее способности поддерживать и развивать жизнь.

Источник: Балакришнан, В.С. (2023), Древний Марс, возможно, имел циклический климат, Эос, 104, https://doi.org/10.1029/2023EO230372.

By Роберт Эндрю

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