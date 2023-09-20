Ученые обнаружили в Африке деревянные конструкции возрастом почти полмиллиона лет

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает открытие в Африке деревянных построек возрастом почти полмиллиона лет. Это открытие значительно отодвигает исторические данные о структурной деревообработке, поскольку ранее самыми старыми примерами были 9,000-летние платформы на берегу британского озера.

Бревна были обнаружены международной командой ученых возле водопада Каламбо в Замбии. Было обнаружено, что эти бревна имеют насечки и сужаются, что свидетельствует о преднамеренном человеческом мастерстве. Это важное открытие, поскольку древние изделия из дерева встречаются крайне редко из-за того, что органический материал со временем разлагается.

Исследователи полагают, что древние люди в Африке использовали древесину для более амбициозных творений, таких как платформы или дорожки, в дополнение к таким инструментам, как копья и палки-копалки. Однако точное предназначение этих деревянных конструкций остается неизвестным.

Возраст деревянных артефактов был определен с использованием новых методов датирования, которые измеряют захваченную энергию в кварцевых зернах. Исследователи обнаружили, что объекты датируются тремя разными возрастами: 487,000 390,000 лет назад, 324,000 XNUMX лет назад и XNUMX XNUMX лет назад. Эти находки позволяют предположить, что люди жили у реки на протяжении тысяч поколений или периодически возвращались к ней.

Открытие этих древних деревянных построек дает ценную информацию о навыках и способностях наших ранних предков. Намеренное мастерство, продемонстрированное в обработке бревен с помощью топоров и скребков, подчеркивает изысканность их способностей к обработке дерева.

Сохранив эти артефакты с помощью фотографий высокого разрешения, ученые смогли изучить и интерпретировать методы ремесла, используемые нашими далекими предками. Это открытие не только расширяет наши знания об истории человечества, но и подчеркивает важность документирования и сохранения древних артефактов для будущих исследований.

источники:

– https://www.nature.com/articles/s41586-021-03625-5

– Университет Рединга

– Университет Ливерпуля