Новое исследование изучает генетические связи между древними людьми и психическим здоровьем

Недавнее исследование, проведенное исследователями в Испании, предполагает, что современные люди, возможно, унаследовали генетическую предрасположенность к проблемам психического здоровья от своих далеких предков. Исследование подчеркивает потенциальную роль генетических адаптаций архаичных видов человека, особенно денисовцев, в повышении уязвимости современных людей к таким состояниям, как депрессия.

Исследование, опубликованное в журнале PLOS Genetics, основано на предыдущих исследованиях, посвященных конкретному генетическому варианту под названием SLC30A9. Этот вариант, возникший в результате положительного отбора в популяциях Восточной Азии, играет решающую роль в регулировании транспорта цинка через клеточные мембраны в организме человека. Цинк необходим для здорового роста и функционирования нашей нервной и иммунной систем, а также для поддержания возбудимости нервной системы. Также известно, что это связано с психическим здоровьем.

Исследование показывает, что генетические адаптации, связанные с геном SLC30A9 у современных людей, изменили его регуляцию. Предыдущие исследования намекнули на потенциальную связь между этим генетическим вариантом и повышенным риском депрессии и других проблем психического здоровья. Хотя убедительные утверждения относительно этих связей все еще находятся на стадии расследования, это исследование проливает свет на потенциальные генетические причины уязвимостей психического здоровья.

Для дальнейшего изучения генетической предрасположенности к психическим заболеваниям исследователи предлагают расширить исследование, включив в него модели на животных. Рубен Висенте, молекулярный биолог из Университета Помпеу Фабра, подчеркивает необходимость дополнительных исследований, чтобы получить дальнейшее понимание взаимодействия между генами и психическим здоровьем.

Интересно, что генетический вариант SLC30A9 не соответствует неандертальцам, но, по-видимому, имеет сходство с денисовским геном. Геномный анализ показывает, что этот вариант, вероятно, возник в прошлом в результате скрещивания с архаичными людьми, возможно, с денисовцами.

Чтобы подтвердить свои выводы, исследовательская группа провела лабораторные эксперименты, иллюстрирующие, как эта генетическая вариация влияет на клеточные структуры, включая митохондрии, регуляцию цинка и метаболизм. Более того, они предполагают, что денисовский вариант мог обеспечивать защиту от холодного климата, предлагая людям селективное преимущество и способствуя распространению варианта гена SLC30A9 среди нынешней популяции.

Это исследование углубляется в историю эволюции наших генов и их влияние на наше здоровье сегодня. Хотя для подтверждения этих связей необходимы дополнительные исследования, это исследование дает значительную часть головоломки в понимании генетических связей между нашими древними предками и проблемами психического здоровья, с которыми сталкиваются современные люди.

Часто задаваемые вопросы:

1. Что такое SLC30A9?

SLC30A9 — это специфический генетический вариант, который играет жизненно важную роль в регулировании транспорта цинка через клеточные мембраны в организме человека. Цинк необходим для роста и функционирования нервной и иммунной систем и связан с психическим здоровьем.

2. Как денисовцы способствовали уязвимости современных людей к проблемам психического здоровья?

Геномный анализ показывает, что денисовцы, архаичный человеческий вид, в прошлом скрещивались с современными людьми. Это скрещивание могло привести к генетическим адаптациям, включая вариант SLC30A9, который изменил его регуляцию и потенциально увеличил уязвимость современных людей к проблемам психического здоровья.

3. Что это исследование означает для профилактики и лечения проблем психического здоровья?

Хотя необходимы дополнительные исследования, это исследование открывает новые возможности для понимания сложного взаимодействия между генетикой и психическим здоровьем. Результаты этого исследования могут в конечном итоге способствовать разработке улучшенных методов профилактики и лечения проблем психического здоровья в будущем.