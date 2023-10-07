Окаменевшим следам в национальном парке Уайт-Сэндс подтвержден возраст от 21,000 23,000 до XNUMX XNUMX лет

Новое исследование предоставило дополнительные доказательства в поддержку оценки возраста окаменелых следов, найденных в национальном парке Уайт-Сэндс. Следы, первоначально датированные 2021 годом, вызвали научные споры об их точности. Однако последующие исследования с использованием различных методов датирования последовательно подтверждают вывод о том, что возраст следов составляет от 21,000 23,000 до XNUMX XNUMX лет.

Первоначальная датировка следов была основана на радиоуглеродном датировании семян водного растения, обнаруженных в окаменелых отпечатках. Однако были опасения, что возраст может быть неточным из-за возможности того, что водные растения приобретают углерод из растворенных атомов углерода в воде, а не в атмосфере. Чтобы усилить и переоценить доказательства, исследователи обратились к радиоуглеродному датированию пыльцы хвойных деревьев. Этот метод позволяет избежать проблемы датировки водных растений и обеспечивает прямое сравнение с первоначальными оценками возраста. Возраст пыльцы был статистически идентичен соответствующему возрасту семян, что подтверждает первоначальные результаты.

Исследователи также использовали метод датирования, называемый оптически стимулированной люминесценцией, для дальнейшего подтверждения своих выводов. Этот метод датирует последний раз, когда зерна кварца подвергались воздействию солнечного света, и обеспечивает минимальный возраст образцов кварца в слоях, несущих следы, примерно в 21,500 XNUMX лет.

Имея три линии доказательств, указывающих на один и тот же возрастной диапазон, исследователи уверены в своем выводе, что следам действительно от 21,000 23,000 до XNUMX XNUMX лет. Это исследование не только подтверждает возраст следов, но и дает представление об условиях окружающей среды в то время, поскольку образцы пыльцы указывают на холодные и влажные ледниковые условия.

Исследование, проведенное учеными из Геологической службы США, Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса, Службы национальных парков и академических учреждений, проливает свет на присутствие людей в Северной Америке во время последнего ледникового максимума. Продолжающиеся исследования в Уайт-Сэндс направлены на понимание условий окружающей среды, которые позволяли людям процветать в этом регионе в тот период.

Источник: «Независимые оценки возраста разрешают споры о древних человеческих следах в Уайт-Сэндс» – Джеффри С. Пигати и др. Наука, 2023.

Определения:

– Радиоуглеродное датирование: метод определения возраста углеродсодержащих объектов, основанный на распаде радиоуглеродных изотопов.

– Оптически стимулированная люминесценция: метод датирования, позволяющий измерить время с момента последнего воздействия определенных минералов на солнечный свет.

– Последний ледниковый максимум: период последнего ледникового периода, когда ледниковые щиты достигли максимальной протяженности.

источники:

– https://www.sciencemag.org/doi/10.1126/science.adh5007