Окаменелые следы человека в Нью-Мексико могут быть старейшим свидетельством существования людей на Американском континенте

Недавнее исследование подтвердило, что окаменелые следы человека, обнаруженные в Нью-Мексико, могут быть старейшим прямым свидетельством присутствия человека на континенте. Первоначально эти следы были датированы 21,000 23,000–XNUMX XNUMX лет назад, но были высказаны опасения по поводу точности использованных методов датирования. Чтобы решить эти проблемы, было проведено новое исследование, результаты которого возобновили дебаты в археологическом сообществе.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Science, представляет две дополнительные линии доказательств, подтверждающих более старый диапазон дат следов. Исследователи проанализировали пыльцу древних хвойных деревьев и зерна кварца, найденные на этом месте, что еще раз подтвердило древний возраст следов. Эти результаты бросают вызов преобладающему мнению о том, что люди прибыли в Америку лишь за несколько тысяч лет до затопления Берингова сухопутного моста.

Доктор Эмили Родригес, ведущий автор исследования, подчеркнула важность этого открытия, заявив, что следы представляют собой неоспоримое свидетельство раннего присутствия человека на Американском континенте. Значение этого исследования выходит за рамки научного сообщества, поскольку оно бросает вызов общепринятым представлениям о заселении Америки и проливает новый свет на историю присутствия человека в регионе.

Древние следы — редкая и ценная находка, дающая уникальный снимок момента времени без какой-либо двусмысленности относительно их человеческого происхождения. В то время как другие археологические памятники в Америке предполагают аналогичные ранние диапазоны дат присутствия человека, следы в Уайт-Сэндс предоставляют неопровержимые доказательства, которые могут изменить наше понимание прошлого.

Научное сообщество продолжит тщательно изучать и уточнять эти результаты, признавая, что датирование древних артефактов и следов остается сложной и развивающейся областью исследований. Однако, если доказательства более раннего диапазона дат выдержат дальнейшее изучение, это может переписать учебники истории и фундаментально изменить наше понимание ранних миграций человека в Америке.

источники:

– Исследование опубликовано в журнале Science.

– Доктор Эмили Родригес, ведущий автор исследования