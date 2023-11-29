Новое понимание событий древнего вымирания подчеркивает хрупкость морских экосистем

Ученые представили революционное открытие, которое дает новое представление о разрушительном триасово-юрском массовом вымирании. Это исследование, опубликованное в престижном журнале Nature Geosciences, демонстрирует ключевую роль дезоксигенации океана (аноксии) в коллапсе морских экосистем во время этого катастрофического события. Исследователи обнаружили, что локализованное дезоксигенирование сыграло значительную роль в возникновении широкомасштабного коллапса и вымирания экосистем. Это открытие служит суровым предупреждением о том, что современная морская среда может быть более хрупкой, чем считалось ранее.

Во время триасово-юрского массового вымирания, которое произошло примерно 200 миллионов лет назад, глобальные экосистемы подверглись коллапсу, что привело к исчезновению многих видов. Предыдущие исследования связывали это событие с дезоксигенацией океана. Предполагалось, что чем более широко распространено дезоксигенирование, тем более значительным будет событие вымирания. Однако новое исследование бросает вызов этому предположению. Исследование показывает, что даже локализованное отсутствие кислорода может иметь разрушительные последствия для морских экосистем.

Исследовательская группа, состоящая из ученых из Ройал Холлоуэй, Тринити-колледжа Дублина и Утрехтского университета, проанализировала древние отложения аргиллита по кернам буровых скважин в Северной Ирландии и Германии. Изучая химические данные из этих отложений, они смогли связать явления дезоксигенации в мелководной морской среде с увеличением темпов вымирания в триасово-юрский период.

Удивительно, но исследование также показало, что глобальная степень крайней деоксигенации во время этого древнего вымирания была весьма ограниченной и напоминала современные условия. Это указывает на то, что морские экосистемы могут быть уязвимы к коллапсу, даже если глобальные уровни дезоксигенации не являются широко распространенными.

Понимание процессов, которые приводят к коллапсу экосистемы в ответ на потерю кислорода, имеет решающее значение, особенно в условиях увеличения глобального потепления и стока питательных веществ с континентов. Изучение прошлых глобальных изменений, таких как триасовый и юрский переход, дает ценную информацию о переломных моментах, которые могут дестабилизировать экосистемы Земли.

В целом, это исследование подчеркивает важность защиты морской среды и подчеркивает острую необходимость дальнейших исследований для оценки текущей стабильности морских экосистем в контексте растущей деоксигенации.

FAQ

Что такое дезоксигенация океана?

Деоксигенация океана, также известная как аноксия, относится к состоянию, при котором наблюдается серьезное снижение уровня кислорода в морской среде. Это может произойти из-за различных факторов, таких как загрязнение питательными веществами, глобальное потепление и естественные колебания климата. Деоксигенация может иметь пагубные последствия для морских организмов и экосистем, приводя к уменьшению биоразнообразия и потенциально вызывая широкомасштабные вымирания.

Что такое триасово-юрское массовое вымирание?

Триасово-юрское массовое вымирание — одно из крупнейших вымираний в истории Земли. Это произошло около 200 миллионов лет назад и привело к значительным нарушениям глобальных экосистем и исчезновению многих видов. Причины этого вымирания все еще изучаются, но исследования показывают, что значительную роль сыграло дезоксигенирование океана.

Как это исследование повлияет на наше понимание современных морских экосистем?

Результаты этого исследования проливают новый свет на уязвимость современных морских экосистем к деоксигенации. Даже локальные события деоксигенации могут иметь далеко идущие последствия, приводящие к коллапсу и вымиранию экосистем. Это исследование подчеркивает необходимость дальнейших исследований стабильности современной морской среды, особенно в условиях растущей деоксигенации, вызванной изменением климата и деятельностью человека.

источники:

– [Науки о природе](https://www.nature.com/ngeo/)