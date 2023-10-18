Древние алмазы проливают свет на формирование и эволюцию континентов Земли

Исследователи получили ценную информацию о формировании и движении континентов Земли посредством анализа древних сверхглубоких алмазов. Эти алмазы, образовавшиеся между 650 и 450 миллионами лет назад на базе суперконтинента Гондвана, были тщательно изучены международной командой экспертов. Результаты проливают свет на то, как такие суперконтиненты, как Гондвана, создавались, стабилизировались и перемещались по планете.

Алмазы, образовавшиеся миллионы-миллиарды лет назад, открывают уникальное окно в мантию Земли. У них есть способность выживать и записывать древние циклы создания и разрушения континентов, позволяя заглянуть в глубинные процессы нашей планеты. Миграция континентов, известная как «цикл суперконтинентов», играет важную роль в тектонике плит и формировании суши Земли.

Анализируя микроскопические силикатные и сульфидные включения в алмазах, исследователи смогли датировать их на глубине от 300 до 700 километров под основанием Гондваны. Это выявило ранее неизвестный геологический процесс, в ходе которого вмещающие породы, несущие алмазы, становились плавучими во время образования алмазов и добавляли материал к килю суперконтинента. Когда Гондвана начала распадаться на части около 120 миллионов лет назад, алмазы вместе с включениями вмещающих их пород вырвались на поверхность Земли в результате сильных вулканических извержений.

Места, где сегодня происходят извержения вулканов, такие как Бразилия и Западная Африка, когда-то были частью суперконтинента Гондвана. Это указывает на то, что алмазы мигрировали с разными фрагментами суперконтинента по мере его расселения. Исследование предполагает новый способ роста континентов, при котором относительно молодой материал прирастает к корням древних фрагментов континента, утолщая и сваривая их вместе.

Ведущий автор исследования, доктор Карен Смит из Школы геонаук Витса, подчеркнула важность этого исследования для понимания эволюции и движения континентов. Она подчеркнула решающую роль континентов в поддержании жизни на Земле и подчеркнула связь исследования с развитием жизни и уникальными характеристиками нашей планеты.

Это исследование представляет новаторский подход к исследованию глубинных тектонических процессов плит, связанных с циклом суперконтинента. Исследователи надеются и дальше продвигать свои исследования, создав новую изотопную лабораторию в Университете Витватерсранда в Южной Африке. Это позволит проводить будущие исследования алмазных включений на местном уровне, расширяя наше понимание того, как континенты развивались и формировали Землю.

источник:

– Сюзетт Тиммерман, Возраст сублитосферных алмазов и цикл суперконтинента, Nature (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06662-9