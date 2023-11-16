Новый взгляд на выживание древних растений

В новаторском исследовании, опубликованном в журнале Nature Ecology & Evolution, исследователи обнаружили удивительную связь между саговниками, древними растениями, которые процветали в мезозойскую эру, и азотфиксирующими бактериями. В отличие от своих вымерших собратьев, которые не смогли пережить прошлые изменения климата, небольшое количество видов саговников, сохранившихся сегодня, сумело адаптироваться и выжить в тропических и субтропических регионах благодаря симбиотическим отношениям с этими бактериями.

Численность саговников, которая миллионы лет назад когда-то служила жизненно важным источником пищи для пасущихся динозавров, со временем значительно сократилась. Однако это новое исследование проливает свет на ключевую роль, которую азотфиксирующие бактерии играют в выживании этих древних растений.

Ведущий автор Майкл Кипп, доцент кафедры наук о Земле и климате в Университете Дьюка, обнаружил, что саговники обменивают питательные вещества с бактериями в своих корнях, обменивая сахара на атмосферный азот. Анализируя окаменелости древних саговников, Кипп смог обнаружить изменения в фиксации азота на протяжении их существования.

Интересно, что исследование также показывает, что вымершие линии саговников не обладали способностью фиксировать азот по сравнению с их выжившими аналогами. Это решающее различие позволяет предположить, что фиксация азота могла сыграть жизненно важную роль в адаптации и устойчивости саговников, позволяя им процветать в постоянно меняющейся среде.

Хотя исследование дает ценную информацию об экологической эволюции саговников, вопросы до сих пор остаются без ответа. Остается неясным, как именно фиксация азота помогла саговникам выжить во время климатических изменений или просто помогла им конкурировать с более быстрорастущими видами растений.

Это новаторское исследование открывает новые возможности для изучения древней атмосферы и влияния симбиотических отношений на выжившие виды. Объединив геохимию с летописью окаменелостей, такие ученые, как Кипп, стремятся лучше понять историю климата Земли и потенциально предсказать ее будущее.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Каково значение симбиотических отношений между саговниками и азотфиксирующими бактериями?

Ответ: Симбиотические отношения между саговниками и азотфиксирующими бактериями позволили видам саговников выжить и адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды.

Вопрос: Как исследование выявило роль азотфиксирующих бактерий в выживании саговников?

Ответ: Анализируя древние окаменелости саговников, исследователи обнаружили, что выжившие линии саговников обладают способностью фиксировать азот, в отличие от своих вымерших собратьев.

Вопрос: Что еще неизвестно о роли фиксации азота в выживании саговников?

Ответ: Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, как именно фиксация азота способствовала выживанию саговников во время климатических изменений и их взаимодействию с другими видами растений.

Вопрос: Каковы будущие последствия этого исследования?

Ответ: Это исследование открывает новые возможности для изучения древней атмосферы и влияния симбиотических отношений на выживание видов.