Новое исследование показывает, что естественное выветривание горных пород может выступать в качестве значительного источника CO2

Исследование, проведенное Оксфордским университетом, показало, что естественное выветривание горных пород может выступать в качестве значительного источника CO2, бросая вызов ранее существовавшему мнению, что он в первую очередь действует как поглотитель. Исследование, опубликованное в журнале Nature, имеет важное значение для моделирования изменения климата.

Породы содержат большое количество углерода древних растений и животных, образуя «геологический углеродный цикл». Этот процесс помогает регулировать температуру Земли, поскольку некоторые минералы в горных породах поглощают CO2 во время химического выветривания. Он действует как противовес CO2, выбрасываемому вулканами, и играет решающую роль в поддержании обитаемости на Земле.

Однако исследование показало, что горные породы также могут выделять CO2 в атмосферу — процесс, который не учитывается в большинстве моделей углеродного цикла. Когда породы, образовавшиеся на древнем морском дне, выталкиваются на поверхность Земли, содержащийся в них органический углерод подвергается воздействию кислорода и воды, что приводит к выделению CO2. Это бросает вызов предположению о том, что выветривающиеся породы являются исключительно поглотителями CO2.

Измерение выбросов CO2 в результате выветривания органического углерода в прошлом было сложной задачей. В новом исследовании использовался индикаторный элемент под названием рений, который выбрасывается в воду при выветривании горных пород. Отслеживая присутствие рения в пробах воды, исследователи смогли оценить выбросы CO2 в процессе выветривания.

Результаты этого исследования подчеркивают необходимость учитывать выветривание горных пород как важный источник CO2 при моделировании сценариев изменения климата. В нем подчеркивается сложность углеродного цикла Земли и важность точного понимания и учета всех факторов, вносящих вклад в выбросы CO2.

Источник: Оксфордский университет, Nature (журнал).