Новые окаменелости раскрывают суть колонизации суши цианобактериями

Подробные трехмерные реконструкции окаменелостей, обнаруженных в Шотландии, проливают свет на то, как микробная жизнь повлияла на ранние наземные экосистемы. Окаменелости принадлежат виду цианобактерий Langiella scourfieldii, которые процветали среди ранних наземных растений более 3 миллионов лет назад, в период раннего девона. Согласно исследованию, опубликованному в журнале iScience, эти окаменелости являются старейшим известным примером цианобактерий семейства Hapalosiphonaceae, колонизировавших сушу.

Цианобактерии, группа древних микроорганизмов, сыграли решающую роль в формировании жизни на Земле. Они хорошо задокументированы в морских скалах, но понимание их колонизации суши все еще остается предметом изучения. Цианобактерии встречаются в различных средах, включая океаны, пресную воду, влажную почву и даже антарктические скалы. Они участвуют в фотосинтезе, подобно растениям, и известны своим обильным цветением, которое окрашивает водную поверхность в сине-зеленый цвет.

В раннем девоне цианобактерии выполняли те же экологические функции, что и сегодня. Они были важны для фотосинтеза и служили источником пищи для других организмов. Эти микроорганизмы, вероятно, возникли в пресноводной среде и начали колонизировать сушу в самом начале своей истории, потенциально конкурируя с ранними растениями за космос.

Открытие окаменелостей Langiella scourfieldii стало возможным благодаря современным 3D-микроскопам. Было подтверждено, что эти окаменелости, как и окаменелости, найденные в 1959 году, принадлежат к одному и тому же виду. Наличие «настоящего ветвления» в этих окаменелостях, характерного образца роста цианобактерий, подтвердило их присутствие в экосистеме раннего девона.

Ландшафт раннего девона в Абердиншире, где были найдены окаменелости, выглядел бы совсем иначе, чем сегодня. Шотландия была расположена недалеко от экватора и имела тропический или субтропический климат. Местонахождение окаменелостей Райни Черт представляло собой песчаную равнину с неглубокими водоемами от пресной до солоноватой воды. Вулканическая активность и горячие источники сделали эту территорию похожей на современный Йеллоустонский национальный парк. Биоразнообразие в этот период в основном сосредоточено вокруг влажных пород вблизи водоемов, покрытых микробными матами, состоящими из бактерий, водорослей и грибов.

Это исследование расширяет наше понимание того, как цианобактерии колонизировали землю, и проливает свет на взаимодействие между микробной жизнью и ранними наземными экосистемами.

источники:

– iScience: [Ссылка]

– Музей естественной истории: [Ссылка]