Исследователи из KAUST разработали новый метод изготовления наноразмерных окон в металлоорганических каркасах (MOF), черпая вдохновение из многовековой архитектурной техники. MOF представляют собой пористые материалы, которые перспективны для широкого спектра применений, включая разделение газов и медицину.

Исследователи использовали молекулярную версию архитектурного метода, известного как «центрирующая опалубка для формирования арок», для формирования MOF с заранее заданными формами и размерами окон. Контролируя расположение строительных блоков, называемых супертетраэдрами (ST), команда смогла спроектировать и создать MOF с окнами разного размера.

Команда разработала центрирующие агенты, направляющие структуру (cSDA), чтобы контролировать выравнивание ST и формировать MOF с новыми формами и размерами окон. Один набор cSDA привел к появлению маленьких окон, тогда как другой набор создал окна большего размера. Эти специально разработанные MOF продемонстрировали впечатляющие характеристики адсорбции кислорода, что делает их пригодными для медицинских и аэрокосмических применений, где решающее значение имеет высокая емкость хранения кислорода.

Кроме того, концепция cSDA предлагает несколько преимуществ для повышения производительности MOF. Это позволяет разделить большие окна на более мелкие, что может быть полезно для химического разделения. Этот подход также увеличивает площадь внутренней поверхности пор, улучшая хранение газа и повышая стабильность структуры MOF.

Это исследование представляет собой мощную стратегию в области ретикулярной химии для разработки индивидуальных MOF с применением в области энергетической безопасности и экологической устойчивости.

Название: Древняя архитектурная техника вдохновляет на новый подход к повышению производительности металлоорганических каркасов

Источник: КАУСТ

Ссылки:

– «Лицевая сборка индивидуальных изоретикулярных MOF с использованием центрирующих структуро-направляющих агентов» Марина Барсукова, Александр Сапианик, Винсент Гильерм, Александр Шкуренко, Аслам К. Шейх, Пракаш Парваткар, Прашант М. Бхатт, Микаэле Бонно, Абдулхади Альхаджи, Усама Шекха, Сальвадор Р.Г. Балестра, Росио Семино, Гийом Морен и Мохамед Эддауди, 2 октября 2023 г., Nature Synthesis.

– Определения:

– Наномасштаб: относится к чрезвычайно малому масштабу длины, обычно порядка нанометров (нм), что составляет одну миллиардную метра. Материалы и системы наномасштаба демонстрируют уникальные свойства и поведение.

– Металлоорганические каркасы (МОФ): пористые материалы, состоящие из взаимодействия металла с органическими лигандами, которые потенциально могут применяться при разделении и хранении газов.